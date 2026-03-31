31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

İsveç, Gyökeres'in golüyle Dünya Kupası'na uzandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde İsveç, sahasında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

31 Mart 2026 23:58
Sporx.com
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi.

Strawberry Arena'da oynanan mücadeleyi İsveç, 3-2'lik skorla kazandı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Anthony Elanga, 44. dakikada Gustaf Lagerbielke ve 88. dakikada Viktor Gyökeres attı.

Polonya'nın gollerini ise 33. dakikada Nicola Zalewski ile 55. dakikada Karol Swiderski kaydetti.

Bu sonucun ardından İsveç, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Polonya, turnuvaya veda etti.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
