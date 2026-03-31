İsveç, Gyökeres'in golüyle Dünya Kupası'na uzandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi.



Strawberry Arena'da oynanan mücadeleyi İsveç, 3-2'lik skorla kazandı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.



İsveç'e galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Anthony Elanga, 44. dakikada Gustaf Lagerbielke ve 88. dakikada Viktor Gyökeres attı.



Polonya'nın gollerini ise 33. dakikada Nicola Zalewski ile 55. dakikada Karol Swiderski kaydetti.



Bu sonucun ardından İsveç, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Polonya, turnuvaya veda etti.