31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Hacıosmanoğlu: "Dünya Kupası'nı alacağız!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kupayı alıp geleceğiz" dedi.

calendar 01 Nisan 2026 00:12 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026 00:49
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından tribünde büyük sevinç yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın coşkusu dikkat çekti. İkili, birbirlerine sarılarak duygusal anlar ve 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bu anlar kameralara yansırken, Bakan Osman Aşkın Bak, "Hayırlı olsun milletimize" açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Kupayı alıp geleceğiz" dedi. 

"AĞABEYLERİNİN İZİNDEN GİDİYORLAR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, maçtan sonra basın mensuplarına "İnsanlar sözlerimi yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum, ben sokaktan geliyorum. Sokaktan gelen insanların anlayacağı dilden konuşuyorum. Tarihin en yetenekli ve en karakterli kadrosu derken kimseye karaktersiz demedim. Bunlar ağabeylerinin izinden gidiyor. Onları örnek alıyorlar." açıklamasını yaptı.

"ALLAH'IN İZNİYLE KUPAYI ALACAĞIZ"

TFF başkanı, "İki maçta bize yakışan oyunlar oynamadık. Hocamız da söyledi ama bunlar kazanılması gereken maçlardı. ABD'ye gideceğiz ve Allah'ın izniyle kupayı alacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
