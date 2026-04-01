31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Kenan Yıldız: "Delice duygular yaşıyoruz"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti almasının ardından Kenan Yıldız değerlendirmelerde bulundu.

calendar 01 Nisan 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kenan Yıldız: 'Delice duygular yaşıyoruz'
A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti almasının ardından Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kenan Yıldız, "Ne diyeyim, hiç söyleyecek bir şeyim yok. Çok gurur duyuyorum. Her şeyi yaptık bugün. Dünya Kupası'na gideceğiz, iyi şeyler yapacağız." dedi.

"DELİCE DUYGULAR YAŞIYORUZ"

Tarihi başarıyı kutlayacaklarını belirten milli futbolcu, "Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ OLMASAYDI BURALARA KADAR GELEMEZDİK"

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Kenan Yıldız, "Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
