31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-012'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-012'
31 Mart
İsveç-Polonya
0-012'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
0-013'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-012'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-010'
31 Mart
Slovakya-Romanya
1-012'
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçını 3-0 kazanmasının ardından rövanşta da Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 31 Mart 2026 20:38 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 20:56
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan başkent temsilcisi, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Asseco Resovia, 2'si bloktan olmak üzere peş peşe aldığı sayılarla 14-11 öne geçti. Nimir ve Fornal'ın smaçlarıyla skoru 16-16'ya getiren, Murat Yenipazar'ın servislerinin ardından elde ettiği sayılarla rakibine 19-17'lik üstünlük kuran başkent ekibi, kalan bölümde daha az hata yaptı ve Nimir'in "ace"iyle ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı.

İkinci setin başında 3-0'lık seri yakalayan Ziraat Bankkart, rakibinin servis hataları, blokta aksaması ve hücumda iyi organize olamamasından yararlanarak farkı 5 sayıya (17-12) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan Ziraat Bankkart, 25-19'luk skorla 2. seti de kazandı ve Dörtlü Final'i garantiledi.

Skorun önemini yitirmesi sonrası takımlar, 3. sette sahadaki 6'larını büyük oranda değiştirdi. Ziraat Bankkart, başında 3-0, ortasında ise 15-12 geriye düştüğü 3. seti de 25-21 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu başkent ekibi, Polonya'daki ilk maçta 3-0 yendiği rakibini, Ankara'da da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girdi.

2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek.

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

SETLER: 25-22, 25-19, 25-21

ZİRAAT BANKKART: Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L) Burakhan Tosun, Joonas Jokela, Özgür Karababa, Hilmi Şahin, Dick Kooy, Ahmet Karataş)

ASSECO RESOVIA RZESOW: Mateusz Poreba, Yacine Louati, Danny Demyanenko, Artur Szalpuk, Marcin Janusz, Butryn Karol (Pawel Zatorski(L) Wiktor Novak, Klemen Cebulj)



SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.