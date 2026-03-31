31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Merih Demiral'dan Türk savunma sanayisine teşekkür

Milli futbolcu Merih Demiral'dan Türk savunma sanayisine teşekkür mesajı verdi.

31 Mart 2026 20:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Merih Demiral, savunma alanında büyük başarılara imza atan Türk şirketleri olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz coğrafyada sıkıntılı şeyler oluyor ama ülkemiz her zaman güvenli. Bunu sağlayan herkese minnettarız. Milli Takım'ın savunması bize, vatanın savunması Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) emanet." ifadelerini kullandı.

TSKGV'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bizim savunmamız her yerde güçlüdür. Kale önünde, ceza sahasında. Sınır karakolunda, hava sahasında. Güçlü savunma, güçlü Türkiye." mesajına yer verildi.

Paylaşımdaki videoda konuya ilişkin görüşlerini paylaşan milli futbolcu Merih Demiral, Türkiye denildiğinde her yerde savunmanın ilk akla gelen şey olduğunu belirtti.

Demiral, şunları kaydetti:

"Savunma alanında büyük başarılara imza atan şirketlerimiz var, bu durum bizi gururlandırıyor. Yurt dışında bize bunu soruyorlar. Bulunduğumuz coğrafyada sıkıntılı şeyler oluyor ama ülkemiz her zaman güvenli. Bunu sağlayan herkese minnettarız. Milli Takım'ın savunması bize, vatanın savunması TSKGV'ye emanet."

TSKGV bünyesinde yer alan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ da Merih Demiral'ın yer aldığı paylaşımı sosyal medya hesaplarından alıntılayarak, "Güçlü savunma, güçlü Türkiye" mesajını paylaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
