Victor Osimhen çalışmalara başladı!

Galatasaray, Victor Osimhen'in tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipte, Liverpool maçında kolundan sakatlanıp oyundan çıkan yıldız oyuncu, ameliyatın ardından hafta sonu taburcu edildi ve 31 Mart Salı günü salon çalışmalarına başladı.
Takımla çalışmalara ne zaman başlayacağı hakkında bilgi verilmedi.
Sarı-kırmızılı ekipte, Liverpool maçında kolundan sakatlanıp oyundan çıkan yıldız oyuncu, ameliyatın ardından hafta sonu taburcu edildi ve 31 Mart Salı günü salon çalışmalarına başladı.
Takımla çalışmalara ne zaman başlayacağı hakkında bilgi verilmedi.