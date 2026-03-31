31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-012'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-012'
31 Mart
İsveç-Polonya
0-012'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
0-013'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-012'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-010'
31 Mart
Slovakya-Romanya
1-012'
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Victor Osimhen çalışmalara başladı!

Galatasaray, Victor Osimhen'in tedavisinin tamamlanmasının ardından salon çalışmalarına başladığını duyurdu.

calendar 31 Mart 2026 21:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Victor Osimhen çalışmalara başladı!
Galatasaray, Victor Osimhen'in tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipte, Liverpool maçında kolundan sakatlanıp oyundan çıkan yıldız oyuncu, ameliyatın ardından hafta sonu taburcu edildi ve 31 Mart Salı günü salon çalışmalarına başladı.

Takımla çalışmalara ne zaman başlayacağı hakkında bilgi verilmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
