Pelicans, James Borrego ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

New Orleans Pelicans, geçici başantrenör James Borrego ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a konuşan kaynaklara göre Borrego, 2026-27 sezonu öncesinde takımın kalıcı başantrenörü olmayacak.



15 Kasım 2025'te Willie Green'in görevden alınmasının ardından göreve gelen Borrego, sakatlıklarla boğuşan ve sezona 2-10 başlayan bir kadroyu devralmıştı. Soyunma odasında disiplin ve sorumluluk kültürünü korumasına rağmen Pelicans, sezon genelinde zorlanarak 25-51'lik dereceye geriledi.



Sezonun dikkat çeken hikâyelerinden biri ise Dejounte Murray'nin ciddi sakatlık sonrası dönüşü oldu. El kırığı ve Aşil tendon kopması nedeniyle yaklaşık 16 ay sahalardan uzak kalan Murray, Borrego yönetiminde çıktığı 13 maçta 17.3 sayı, 6.5 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.



Takımda skor yükünü Zion Williamson (21.3 sayı) ve Trey Murphy III (21.7 sayı) çekerken, Saddiq Bey de 17.4 sayı ortalamasıyla katkı verdi. Ancak bireysel performanslara rağmen takımın istikrarsız görüntüsü ve kötü derecesi, yönetimin yeni bir yapılanma arayışını hızlandırdı.



Pelicans'ın yeni başantrenör arayışında daha önce NBA'de başantrenörlük yapmış isimlere öncelik vereceği belirtilirken, Darvin Ham ve Kevin Ollie öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor. Ayrıca Mike Budenholzer, Frank Vogel ve Michael Malone gibi tecrübeli isimlerin de değerlendirme listesinde olduğu ifade ediliyor.



Kulüp yönetimi, Borrego'nun sezonu büyük ölçüde tamamlamasına izin vererek kadro yapısını ve uzun vadeli planlarını değerlendirme fırsatı buldu. Organizasyon, Troy Weaver ve Joe Dumars liderliğinde daha rekabetçi ve istikrarlı bir yapı kurmayı hedefliyor.



