31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Pelicans, James Borrego ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

New Orleans Pelicans, geçici başantrenör James Borrego ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a konuşan kaynaklara göre Borrego, 2026-27 sezonu öncesinde takımın kalıcı başantrenörü olmayacak.

15 Kasım 2025'te Willie Green'in görevden alınmasının ardından göreve gelen Borrego, sakatlıklarla boğuşan ve sezona 2-10 başlayan bir kadroyu devralmıştı. Soyunma odasında disiplin ve sorumluluk kültürünü korumasına rağmen Pelicans, sezon genelinde zorlanarak 25-51'lik dereceye geriledi.

Sezonun dikkat çeken hikâyelerinden biri ise Dejounte Murray'nin ciddi sakatlık sonrası dönüşü oldu. El kırığı ve Aşil tendon kopması nedeniyle yaklaşık 16 ay sahalardan uzak kalan Murray, Borrego yönetiminde çıktığı 13 maçta 17.3 sayı, 6.5 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Takımda skor yükünü Zion Williamson (21.3 sayı) ve Trey Murphy III (21.7 sayı) çekerken, Saddiq Bey de 17.4 sayı ortalamasıyla katkı verdi. Ancak bireysel performanslara rağmen takımın istikrarsız görüntüsü ve kötü derecesi, yönetimin yeni bir yapılanma arayışını hızlandırdı.

Pelicans'ın yeni başantrenör arayışında daha önce NBA'de başantrenörlük yapmış isimlere öncelik vereceği belirtilirken, Darvin Ham ve Kevin Ollie öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor. Ayrıca Mike Budenholzer, Frank Vogel ve Michael Malone gibi tecrübeli isimlerin de değerlendirme listesinde olduğu ifade ediliyor.

Kulüp yönetimi, Borrego'nun sezonu büyük ölçüde tamamlamasına izin vererek kadro yapısını ve uzun vadeli planlarını değerlendirme fırsatı buldu. Organizasyon, Troy Weaver ve Joe Dumars liderliğinde daha rekabetçi ve istikrarlı bir yapı kurmayı hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.