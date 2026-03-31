SGK ödeme ertelendi mi 2026? 31 Mart SGK prim borcu ödeme süresi uzatıldı mı?

Gecikme zammı ve cezasıyla karşılaşmamak, sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmek ve prim teşviklerini kaybetmemek isteyen milyonlarca mükellef, ödemelerini son güne yetiştirmeye çalışıyor. Planlarını ödeme takvimine göre ayarlayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, beklenen müjdeli haber SGK'dan geldi mi?

Kısa ve net cevap: Hayır, şu an (31 Mart 2026 itibarıyla) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından prim ve borç ödemelerinin ertelendiğine dair genel bir resmi açıklama veya süre uzatımı kararı bulunmamaktadır. Şubat 2026 dönemine ait SGK primlerinin ve mevcut borç taksitlerinin son ödeme günü 31 Mart 2026 Salı günü mesai bitimidir.

Geçmiş yıllarda ay sonlarında SGK tahsilat sistemlerinde yaşanan teknik arızalar nedeniyle ödeme sürelerinin 1-2 gün uzatıldığı görülmüş olsa da, an itibarıyla kurumun sistemlerinde ödemeleri aksatacak genel bir çökme rapor edilmemiştir. Bu nedenle vatandaşların cezalı duruma düşmemek için ödemelerini bugün içinde tamamlamaları büyük önem taşıyor. Peki, ödemeler zamanında yapılmazsa ne olur?

İşverenler ve kendi namına çalışanlar (Bağ-Kur) için belirlenen yasal süre içinde ödeme yapılmaması durumunda ciddi yaptırımlar devreye girer:

Gecikme Zammı ve Cezası: Ödenmeyen prim tutarına, ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren her ay için kanuni oranda gecikme cezası ve gecikme zammı işletilir.

Teşvik İptali: Düzenli ödeme yapan işverenlere sağlanan "5 Puanlık Prim İndirimi" ve asgari ücret destekleri gibi önemli devlet teşvikleri, borcun oluşmasıyla birlikte iptal edilir.

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamama: Bağ-Kur ve GSS kapsamında olan vatandaşlar, 60 günü aşan prim borçları bulunması halinde devlet hastanelerindeki ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanamazlar.