Fenerbahçe, takımın yıldızlarından olan Asensio ve Skriniar için transfer kapılarını kapattı.

calendar 31 Mart 2026 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 08:44
Haber: Takvim
Fenerbahçe yıldızları için tüm kapıları kapattı
Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldızları Marco Asensio ve Milan Skriniar için taraftarın içine su serpecek bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin takımda tutma kararı aldığı Marco Asensio ve Milan Skriniar için Avrupa ve Körfez ekipleri sıraya girmişti. Asensio ile La Liga'dan Villarreal, Real Sociedad ve Atletico Madrid, İngiltere'den Aston Villa ilgileniyordu. Birçok Suudi ekibi de Skriniar'ın durumunu takip ediyordu.

Yönetimin iki isim için de birçok takımın ilgisi olduğunu belirten menajerlere, "Ne şimdi ne de sezon sonunda boşuna teklif getirmeyin. İkisini de satmayı düşünmüyoruz" dediği öğrenildi. 

