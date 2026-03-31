Divan öncesi Fenerbahçe'de Goretzka planı

Fenerbahçe'de Nisan ayında yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesinde yönetim yol haritasını netleştirdi.
İlk olarak 4 Nisan'da planlanan, daha sonra 18 Nisan tarihine ertelenen kritik toplantıya güçlü bir şekilde girmeyi amaçlayan Sadettin Saran yönetimi, transfer çalışmalarına hız verme kararı aldı. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef de şekillenmiş durumda.
YÖNETİM ROTAYI BELİRLEDİ
Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesinde kulüp içinde hazırlıklar hız kazanırken, yönetim kadro planlamasını ön plana aldı. Amaç, camianın karşısına daha iddialı ve güçlü bir proje ile çıkmak.
İLK HEDEF GORETZKA
Milli aranın sona ermesiyle birlikte transfer listesinde yer alan oyuncuların kulüplerine dönmesi beklenirken, Fenerbahçe cephesi de temaslarını yoğunlaştıracak. Yönetimin kısa sürede sonuç almayı hedeflediği en önemli isim ise Leon Goretzka. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, sezon sonunda boşa çıkacak birçok yıldızın aksine Dünya Kupası öncesinde yeni kulübüyle anlaşmak istemesi, süreci hızlandıran önemli bir etken olarak görülüyor.
TALEPLER MASADA
Almanya'daki güçlü bağlantılarıyla bilinen sportif direktör Devin Özek'in, Goretzka ile görüşmeleri ilerletmek adına kısa süre içinde bu ülkeye gitmesi planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun yıllık 7 milyon Euro maaş, 10 milyon Euro imza parası ve en az 3 yıllık sözleşme taleplerine sıcak bakıyor. Oyuncuya ilgi duyan farklı kulüpler bulunsa da, eski teknik direktörü Domenico Tedesco faktörünün sarı-lacivertlilere avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.
LİSTE YILDIZ DOLU
Öte yandan transfer listesi yalnızca Goretzka ile sınırlı değil. Savunma ve hücum hattı için de çalışmalar sürerken, Marcos Senesi, José Giménez, Julian Brandt, Robert Lewandowski ve Christopher Nkunku gibi önemli isimler de gündemde yer almaya devam ediyor. Yönetim, bu hamlelerle Yüksek Divan Kurulu toplantısına güçlü bir tabloyla çıkmayı hedefliyor. .
