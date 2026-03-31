Divan öncesi Fenerbahçe'de Goretzka planı

Fenerbahçe yönetimi, Nisan'daki Yüksek Divan Kurulu toplantısına güçlü girmek için transfer çalışmalarını hızlandırırken önceliği Leon Goretzka transferine verdi.

calendar 31 Mart 2026 08:17 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 08:35
Haber: Sporx.com
Divan öncesi Fenerbahçe'de Goretzka planı
Fenerbahçe'de Nisan ayında yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesinde yönetim yol haritasını netleştirdi.

İlk olarak 4 Nisan'da planlanan, daha sonra 18 Nisan tarihine ertelenen kritik toplantıya güçlü bir şekilde girmeyi amaçlayan Sadettin Saran yönetimi, transfer çalışmalarına hız verme kararı aldı. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef de şekillenmiş durumda.

YÖNETİM ROTAYI BELİRLEDİ

Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesinde kulüp içinde hazırlıklar hız kazanırken, yönetim kadro planlamasını ön plana aldı. Amaç, camianın karşısına daha iddialı ve güçlü bir proje ile çıkmak.

İLK HEDEF GORETZKA

Milli aranın sona ermesiyle birlikte transfer listesinde yer alan oyuncuların kulüplerine dönmesi beklenirken, Fenerbahçe cephesi de temaslarını yoğunlaştıracak. Yönetimin kısa sürede sonuç almayı hedeflediği en önemli isim ise Leon Goretzka. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, sezon sonunda boşa çıkacak birçok yıldızın aksine Dünya Kupası öncesinde yeni kulübüyle anlaşmak istemesi, süreci hızlandıran önemli bir etken olarak görülüyor.

TALEPLER MASADA

Almanya'daki güçlü bağlantılarıyla bilinen sportif direktör Devin Özek'in, Goretzka ile görüşmeleri ilerletmek adına kısa süre içinde bu ülkeye gitmesi planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun yıllık 7 milyon Euro maaş, 10 milyon Euro imza parası ve en az 3 yıllık sözleşme taleplerine sıcak bakıyor. Oyuncuya ilgi duyan farklı kulüpler bulunsa da, eski teknik direktörü Domenico Tedesco faktörünün sarı-lacivertlilere avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

LİSTE YILDIZ DOLU

Öte yandan transfer listesi yalnızca Goretzka ile sınırlı değil. Savunma ve hücum hattı için de çalışmalar sürerken, Marcos Senesi, José Giménez, Julian Brandt, Robert Lewandowski ve Christopher Nkunku gibi önemli isimler de gündemde yer almaya devam ediyor. Yönetim, bu hamlelerle Yüksek Divan Kurulu toplantısına güçlü bir tabloyla çıkmayı hedefliyor.  .

 

Puan Durumu
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
