5G ne zaman? Türkiye 5G'ye ne zaman geçiyor? 5G kapsama alanı ve tüm detaylar!
Haber Tarihi: 31 Mart 2026 15:31
Güncelleme Tarihi:
31 Mart 2026 15:31
Teknoloji dünyasının gözü kulağı yeni nesil hücresel ağ bağlantılarında! Türkiye genelinde milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı, internet hızını kelimenin tam anlamıyla uçuracak olan bu yeni teknoloji için arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Özellikle operatörlerin test çalışmalarına hız vermesiyle heyecan zirveye ulaştı. Peki, 5g ne zaman ülkemizde tamamen aktif olacak? Türkiye 5g ye ne zaman geçiyor? İşte operatörlerin altyapı çalışmaları, 5g teknolojisi nedir sorusunun yanıtı ve cihaz uyumluluklarına dair tüm detaylar…
İnternette saniyeler içinde devasa dosyaları indirmemize olanak tanıyacak bu teknoloji için geri sayım sürerken, bağlantı ayarlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dev operatörler cephesinde son durum ne?
TURKCELL, VODAFONE VE TÜRK TELEKOM 5G ALTYAPISITürkiye'nin dev telekomünikasyon şirketleri hazırlıklarını tamamlamak üzere kıyasıya bir yarış içinde. Abonelerin en çok sorguladığı konuların başında vodafone 5g ne zaman gelecek sorusu yer alıyor. Şu an test aşamasında olan vodafone altyapısıyla birlikte, vodafone 5g ve 5g vodafone aramaları Google trendlerinde zirveyi zorluyor.Aynı şekilde turkcell ve Türk Telekom cephesinde de hareketlilik sürüyor. Güçlü altyapısıyla turkcell 5g denemelerini başarıyla sürdürürken, kullanıcılar bir an önce 5g türk telekom ağlarına bağlanmak için gün sayıyor. Özellikle büyükşehirlerde ve sanayi bölgelerinde 5g kapsama alanı genişletme çalışmaları hızla devam ediyor. Peki, hattınızı bu hıza nasıl entegre edeceksiniz? Merak edilen türk telekom 5g nasıl geçilir veya genel olarak diğer operatörlerde 5 g ye nasıl geçilir sorusunun cevabı çok basit: Cihazınızın ayarlar menüsünden "Hücresel Veri Seçenekleri"ne girerek ses ve veri ağını "5G" olarak seçmeniz ve SIM kartınızın uyumlu (4.5G ve üzeri) olması yeterlidir!5G NEDİR, ZARARLI MI VE KİMLER KULLANIYOR?Hızla yayılan bu teknolojiyle ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak şart. Kullanıcıların en çok araştırdığı 5g nedir ve teknik olarak 5g teknolojisi nedir sorularının özeti şudur: Gecikme süresini (ping) neredeyse sıfıra indiren, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojileri kesintisiz çalıştıran beşinci nesil mobil ağdır.Peki, radyasyon ve baz istasyonu korkuları bağlamında 5g zararlı mı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası teknoloji otoriteleri, standart limitler dahilinde kurulan 5G baz istasyonlarının insan sağlığına kanıtlanmış ekstra bir zararı olmadığını, yaydığı frekansların iyonlaştırıcı olmayan radyasyon sınıfında yer aldığını belirtmektedir. Şu an Avrupa, ABD, Güney Kore ve Çin başta olmak üzere dünyada 5g kullanan ülkeler sayısı hızla artarken, Türkiye de 2026 yılı içerisinde bu listeye kalıcı ve güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.HANGİ TELEFONLARDA 5G VAR? (SAMSUNG, APPLE, TECNO)Altyapı kadar, bu hızı destekleyecek cihazlar da büyük önem taşıyor. Yeni teknolojiye uyumlu telefon arayışındaki android kullanıcıları samsung modellerini sıkça sorgularken, Apple cephesinde en çok aratılan konu açık ara "iphone 13 5g var mı?" sorusu oluyor. Evet, iPhone 12 serisinden itibaren (iPhone 13 dahil) çıkan tüm güncel Apple modellerinde 5G desteği donanımsal olarak bulunmaktadır!Bütçe dostu fiyat performans cihazları segmentinde ise yeni piyasaya sürülen tecno spark 40 5g modeli pazarda büyük bir ilgi fırtınası koparıyor. Cihazınız 5G destekliyorsa, operatörünüzün kapsama alanına girdiğiniz an bu inanılmaz hızı deneyimleyebileceksiniz.
