Haber Tarihi: 31 Mart 2026 15:32
Güncelleme Tarihi:
31 Mart 2026 15:32
5G kullanan ülkeler hangileri? 5G'ye geçen ülkeler listesi
İnternet hızında devrim yaratan, gecikme süresini milisaniyelere düşüren ve "Nesnelerin İnterneti" (IoT) çağını tam anlamıyla başlatan 5G teknolojisi, küresel çapta sınırları aşmaya devam ediyor. Yeni nesil akıllı telefon satın alan, otonom sistemleri araştıran veya yurtdışı seyahati planlayan teknoloji tutkunları, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Türkiye'de altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken gözler dünyaya çevrildi. Peki, dünyada 5G kullanan ülkeler hangileri? Hangi ülkelerde 5G altyapısı aktif olarak çalışıyor? İşte 2026 itibarıyla küresel 5G haritası ve teknoloji yarışına yön veren o devler…
Fiber hızındaki mobil interneti cebimize taşıyan bu teknoloji, artık sadece bir lüks değil, ülkelerin dijital kalkınma göstergesi haline geldi. Cihazlarındaki "5G" ibaresinin hakkını vermek isteyen kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dünyada bu teknolojiyi aktif olarak kimler kullanıyor?
DÜNYADA 5G KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ? (GÜNCEL LİSTE)Kısa ve net cevap: Bugün itibarıyla dünya genelinde 100'den fazla ülke ticari olarak 5G ağlarını aktif etmiş ve vatandaşlarının kullanımına sunmuştur. Sadece büyük metropollerde değil, ülke geneline yayılan kapsama alanlarıyla öne çıkan kıta kıta 5G ülkeleri şunlardır:Asya-Pasifik Bölgesi (Lider Kıta): Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan, Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Filipinler, Tayland ve Singapur.Kuzey ve Güney Amerika: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Brezilya, Meksika, Şili ve Arjantin.Avrupa: İngiltere (Birleşik Krallık), Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Polonya.Orta Doğu ve Afrika: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, İsrail ve Güney Afrika.5G TEKNOLOJİSİNDE LİDER ÜLKELER KİMLER?Pek çok ülke 5G'ye geçmiş olsa da, kapsama alanı genişliği ve bağlantı kalitesi açısından başı çeken "Teknoloji Devleri" bulunuyor:Güney Kore: Dünyada ticari 5G ağını ulusal çapta başlatan ilk ülkedir. Nüfusunun neredeyse tamamı şu an 5G kapsama alanında yer almaktadır.
Çin: Kurulan milyonlarca 5G baz istasyonu ile dünyanın en büyük 5G ağına sahip ülkesidir. Akıllı şehir projeleri tamamen 5G üzerinden yürütülmektedir.ABD: Operatörlerin devasa yatırımları sayesinde Amerika, özellikle kırsal alanlara 5G'yi ulaştırma konusunda en agresif büyüyen ülkelerden biridir.İsviçre ve Finlandiya: Avrupa'da 5G altyapısını en hızlı kuran ve ticari olarak en yaygın kullandıran ülkelerin başında gelmektedirler.TÜRKİYE'DE 5G NE ZAMAN AKTİF OLACAK?Dünyadaki bu hızlı yayılımın ardından gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Ülkemizde şu an İstanbul Havalimanı gibi belirli noktalarda ve üniversite kampüslerinde test amaçlı 5G ağları başarıyla kullanılmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile dev operatörlerin (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Türkiye'nin 2026 yılı içerisinde yerli ve milli baz istasyonlarıyla (ULAK) 5G teknolojisine kademeli olarak ve güçlü bir şekilde geçiş yapması planlanmaktadır.
