5G kullanan ülkeler hangileri? 5G'ye geçen ülkeler listesi

Fiber hızındaki mobil interneti cebimize taşıyan bu teknoloji, artık sadece bir lüks değil, ülkelerin dijital kalkınma göstergesi haline geldi. Cihazlarındaki "5G" ibaresinin hakkını vermek isteyen kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dünyada bu teknolojiyi aktif olarak kimler kullanıyor?

Kısa ve net cevap: Bugün itibarıyla dünya genelinde 100'den fazla ülke ticari olarak 5G ağlarını aktif etmiş ve vatandaşlarının kullanımına sunmuştur. Sadece büyük metropollerde değil, ülke geneline yayılan kapsama alanlarıyla öne çıkan kıta kıta 5G ülkeleri şunlardır:

Asya-Pasifik Bölgesi (Lider Kıta): Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan, Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Filipinler, Tayland ve Singapur.

Kuzey ve Güney Amerika: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Brezilya, Meksika, Şili ve Arjantin.

Avrupa: İngiltere (Birleşik Krallık), Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Polonya.

Orta Doğu ve Afrika: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, İsrail ve Güney Afrika.

Pek çok ülke 5G'ye geçmiş olsa da, kapsama alanı genişliği ve bağlantı kalitesi açısından başı çeken "Teknoloji Devleri" bulunuyor:

Güney Kore: Dünyada ticari 5G ağını ulusal çapta başlatan ilk ülkedir. Nüfusunun neredeyse tamamı şu an 5G kapsama alanında yer almaktadır.

Çin: Kurulan milyonlarca 5G baz istasyonu ile dünyanın en büyük 5G ağına sahip ülkesidir. Akıllı şehir projeleri tamamen 5G üzerinden yürütülmektedir.

ABD: Operatörlerin devasa yatırımları sayesinde Amerika, özellikle kırsal alanlara 5G'yi ulaştırma konusunda en agresif büyüyen ülkelerden biridir.

İsviçre ve Finlandiya: Avrupa'da 5G altyapısını en hızlı kuran ve ticari olarak en yaygın kullandıran ülkelerin başında gelmektedirler.

Dünyadaki bu hızlı yayılımın ardından gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Ülkemizde şu an İstanbul Havalimanı gibi belirli noktalarda ve üniversite kampüslerinde test amaçlı 5G ağları başarıyla kullanılmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile dev operatörlerin (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Türkiye'nin 2026 yılı içerisinde yerli ve milli baz istasyonlarıyla (ULAK) 5G teknolojisine kademeli olarak ve güçlü bir şekilde geçiş yapması planlanmaktadır.