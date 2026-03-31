31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-011'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-011'
31 Mart
İsveç-Polonya
0-011'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
0-012'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-011'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-09'
31 Mart
Slovakya-Romanya
1-011'
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Kosova - Türkiye: 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

calendar 31 Mart 2026 20:18 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 20:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.

11'LER

Kosova: Arijanet Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Vedat Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Kerem.



Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.

Ay-yıldızlı ekip play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finalde mücadele etme hakkını elde etmişti.

MAÇ KADROSUNDA YOKLAR

A Milli Takım'da; Merih Demiral, Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç maç kadrosunda yer almadı.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI İÇİN SAHADAYIZ

A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak.

Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU 

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral, bu mücadelede de forma giyemeyecek. Merih, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle Romanya karşılaşmasında forma giyemeyen Zeki Çelik'in ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın forma vermesi halinde oynayacak durumda olduğu öğrenildi.

KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER

A Milli Futbol Takımı'nın play-off finalindeki rakibi Kosova'nın kadrosunda tanıdık isimler bulunuyor.

Takımın en golcü ismi kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen İspanya ekibi Mallorca'da kariyerini sürdüren 31 yaşındaki Vedat Muriç. Muriç, milli takım formasıyla çıktığı 67 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaşlı Milot Rashica ise 12 golle ikinci sırada yer alıyor.

Kosova'dan kadrosunda Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti de bulunuyor. Kaleci Arijanet Muric de 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor formasını giymişti.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: 

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)

KOSOVA'NIN ADAY KADROSU 

Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (KF Tirana), Amir Saipi (Lugano)

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mërgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (Hoffenheim)

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist 1925 Kharkiv)

649. KARŞILAŞMA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yla deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak. 

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI 

Milliler, 648 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 31'İNCİ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci sınavını Kosova karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 23'ü resmi, 7'si özel 30 maça çıkan milliler, 17 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 54 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih

 Maç

 Organizasyon

 Sonuç
12.10.2023

 Hırvatistan-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 0-1
15.10.2023

 Türkiye-Letonya

 EURO 2024 Elemeleri

 4-0
18.11.2023

 Almanya-Türkiye

 Özel

 2-3
21.11.2023

 Galler-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 1-1
22.03.2024

 Macaristan-Türkiye

 Özel

 1-0
26.03.2024

 Avusturya-Türkiye

 Özel

 6-1
04.06.2024

 İtalya-Türkiye

 Özel

 0-0
10.06.2024

 Polonya-Türkiye

 Özel

 2-1
18.06.2024

 Türkiye-Gürcistan

 EURO 2024

 3-1
22.06.2024

 Türkiye-Portekiz

 EURO 2024

 0-3
26.06.2024

 Çekya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
02.07.2024

 Avusturya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
06.07.2024

 Hollanda-Türkiye

 EURO 2024

 2-1
06.09.2024

 Galler-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
09.09.2024

 Türkiye-İzlanda

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
11.10.2024

 Türkiye-Karadağ

 UEFA Uluslar Ligi

 1-0
14.10.2024

 İzlanda-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 2-4
16.11.2024

 Türkiye-Galler

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
19.11.2024

 Karadağ-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
20.03.2025

 Türkiye-Macaristan

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
23.03.2025

 Macaristan-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-3
07.06.2025

 ABD-Türkiye

 Özel

 1-2
10.06.2025

 Meksika-Türkiye

 Özel

 1-0
04.09.2025

 Gürcistan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-3
07.09.2025

 Türkiye-İspanya

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 0-6
11.10.2025

 Bulgaristan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 1-6
14.10.2025

 Türkiye-Gürcistan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 4-1
15.11.2025

 Türkiye-Bulgaristan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-0
18.11.2025

 İspanya-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-2
26.03.2026

 Türkiye-Romanya

 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali

 1-0

KOSOVA İLE 4. RANDEVU

Türkiye ile Kosova, oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaliyle tarihlerinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip rakibiyle ikisi resmi, biri de Kosova FIFA üyesi olmadan önce oynanan 1 özel karşılaşmada karşı karşıya geldi.

Milli takım, rakibiyle 2'si deplasmanda 1'i sahasında 3 maçı da kazanırken 12 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

İLK MAÇ 2014'TE 

Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs 2016'da UEFA tarafından üyeliğe alındı.

Kosova, 13 Mayıs 2016'daki kongrede FIFA'nın 210. üyesi olarak kabul edildi.

Türkiye, bu tarihten önce 21 Mayıs 2014'te FIFA'nın özel izniyle deplasmanda Kosova Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 6-1 kazandı.

İLK RESMİ MAÇ 2016'DA

Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi maç 12 Kasım 2016'da Antalya'da oynandı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 kazandı.

İskodra kentinde 11 Haziran 2017'de oynanan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını da milli takım Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle 4-1 galip tamamladı.



  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
