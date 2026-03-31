Kosova - Türkiye: 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.



Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.



MİLLİ MAÇI S SPORT PLUS'TA TV8'DE İZLE!







11'LER





Kosova: Arijanet Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Vedat Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Kerem.







Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.



Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.



Ay-yıldızlı ekip play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finalde mücadele etme hakkını elde etmişti.



MAÇ KADROSUNDA YOKLAR



A Milli Takım'da; Merih Demiral, Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç maç kadrosunda yer almadı.



24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI İÇİN SAHADAYIZ



A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak.



Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.



Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.



MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU



Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral, bu mücadelede de forma giyemeyecek. Merih, maç kadrosuna dahil edilmedi.



Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle Romanya karşılaşmasında forma giyemeyen Zeki Çelik'in ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın forma vermesi halinde oynayacak durumda olduğu öğrenildi.



KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER



A Milli Futbol Takımı'nın play-off finalindeki rakibi Kosova'nın kadrosunda tanıdık isimler bulunuyor.



Takımın en golcü ismi kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen İspanya ekibi Mallorca'da kariyerini sürdüren 31 yaşındaki Vedat Muriç. Muriç, milli takım formasıyla çıktığı 67 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaşlı Milot Rashica ise 12 golle ikinci sırada yer alıyor.



Kosova'dan kadrosunda Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti de bulunuyor. Kaleci Arijanet Muric de 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor formasını giymişti.



MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU



A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)



Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)



Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)



Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)



KOSOVA'NIN ADAY KADROSU



Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:



Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (KF Tirana), Amir Saipi (Lugano)



Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mërgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (Hoffenheim)



Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)



Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist 1925 Kharkiv)





649. KARŞILAŞMA





2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yla deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak.



Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.



Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.



Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI



Milliler, 648 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.



Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.



Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



MONTELLA YÖNETİMİNDE 31'İNCİ MÜCADELE



Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci sınavını Kosova karşısında verecek.



İtalyan teknik adam yönetiminde 23'ü resmi, 7'si özel 30 maça çıkan milliler, 17 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 54 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.



Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:





Tarih



Maç



Organizasyon



Sonuç



12.10.2023



Hırvatistan-Türkiye



EURO 2024 Elemeleri



0-1



15.10.2023



Türkiye-Letonya



EURO 2024 Elemeleri



4-0



18.11.2023



Almanya-Türkiye



Özel



2-3



21.11.2023



Galler-Türkiye



EURO 2024 Elemeleri



1-1



22.03.2024



Macaristan-Türkiye



Özel



1-0



26.03.2024



Avusturya-Türkiye



Özel



6-1



04.06.2024



İtalya-Türkiye



Özel



0-0



10.06.2024



Polonya-Türkiye



Özel



2-1



18.06.2024



Türkiye-Gürcistan



EURO 2024



3-1



22.06.2024



Türkiye-Portekiz



EURO 2024



0-3



26.06.2024



Çekya-Türkiye



EURO 2024



1-2



02.07.2024



Avusturya-Türkiye



EURO 2024



1-2



06.07.2024



Hollanda-Türkiye



EURO 2024



2-1



06.09.2024



Galler-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



0-0



09.09.2024



Türkiye-İzlanda



UEFA Uluslar Ligi



3-1



11.10.2024



Türkiye-Karadağ



UEFA Uluslar Ligi



1-0



14.10.2024



İzlanda-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



2-4



16.11.2024



Türkiye-Galler



UEFA Uluslar Ligi



0-0



19.11.2024



Karadağ-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



3-1



20.03.2025



Türkiye-Macaristan



UEFA Uluslar Ligi



3-1



23.03.2025



Macaristan-Türkiye



UEFA Uluslar Ligi



0-3



07.06.2025



ABD-Türkiye



Özel



1-2



10.06.2025



Meksika-Türkiye



Özel



1-0



04.09.2025



Gürcistan-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-3



07.09.2025



Türkiye-İspanya



2026 Dünya Kupası Elemeleri



0-6



11.10.2025



Bulgaristan-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



1-6



14.10.2025



Türkiye-Gürcistan



2026 Dünya Kupası Elemeleri



4-1



15.11.2025



Türkiye-Bulgaristan



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-0



18.11.2025



İspanya-Türkiye



2026 Dünya Kupası Elemeleri



2-2



26.03.2026



Türkiye-Romanya



2026 Dünya Kupası play-off yarı finali



1-0





KOSOVA İLE 4. RANDEVU





Türkiye ile Kosova, oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaliyle tarihlerinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek.



Ay-yıldızlı ekip rakibiyle ikisi resmi, biri de Kosova FIFA üyesi olmadan önce oynanan 1 özel karşılaşmada karşı karşıya geldi.



Milli takım, rakibiyle 2'si deplasmanda 1'i sahasında 3 maçı da kazanırken 12 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.



İLK MAÇ 2014'TE



Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs 2016'da UEFA tarafından üyeliğe alındı.



Kosova, 13 Mayıs 2016'daki kongrede FIFA'nın 210. üyesi olarak kabul edildi.



Türkiye, bu tarihten önce 21 Mayıs 2014'te FIFA'nın özel izniyle deplasmanda Kosova Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 6-1 kazandı.



İLK RESMİ MAÇ 2016'DA



Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi maç 12 Kasım 2016'da Antalya'da oynandı.



2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 kazandı.



İskodra kentinde 11 Haziran 2017'de oynanan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını da milli takım Volkan Şen, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle 4-1 galip tamamladı.







