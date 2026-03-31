31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Newcastle'a büyük UEFA cezası kapıda!

St.James' Park stadyumunun kira haklarını kardeş şirkete 150 milyon Euro karşılığında satan Newcastle, UEFA cezasıyla karşı karşıya kaldı.

31 Mart 2026 17:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Newcastle United, St James' Park stadyumunun kira haklarını bir kardeş şirkete satarak elde ettiği karı kullandığı için UEFA'nın mali kurallarını ihlal etme riskiyle karşı karşıya...

Kulübün hesapları, geçen sezon stadyumun ve bazı bitişik arazilerin kira haklarının satışıyla 133,1 milyon sterlin (150 milyon euro) kar elde ettiğini ortaya koydu.

Premier Lig, geçen yıl üye kulüpleri bu boşluğu kapatmaya ikna edemediği için kulüplerin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na (PSR) uymalarına yardımcı olmak amacıyla, kardeş şirketlere yapılan bu tür varlık satışlarının kar olarak beyan edilmesine izin verdi.

Newcastle ayrıca şu anda büyük bir para cezası riskiyle karşı karşıya ve kulüp içinden kaynaklar, bu kurallara uymak zor olabileceğini kabul etti.

Avrupa futbolu yönetim organı UEFA, ilgili kulüplere yapılan oyuncu satışlarından elde edilen transfer gelirleri konusunda da çok daha sert bir tutum sergiliyor.

UEFA'nın futbol gelirleri kuralı, üç yıllık bir dönemde zararları 60 milyon euro ile sınırlıyor. Premier Lig'in zarar limiti ise 120 milyon ero ile daha esnek olarak belirlendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
