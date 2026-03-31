Newcastle'a büyük UEFA cezası kapıda!

Newcastle United, St James' Park stadyumunun kira haklarını bir kardeş şirkete satarak elde ettiği karı kullandığı için UEFA'nın mali kurallarını ihlal etme riskiyle karşı karşıya...



Kulübün hesapları, geçen sezon stadyumun ve bazı bitişik arazilerin kira haklarının satışıyla 133,1 milyon sterlin (150 milyon euro) kar elde ettiğini ortaya koydu.



Premier Lig, geçen yıl üye kulüpleri bu boşluğu kapatmaya ikna edemediği için kulüplerin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na (PSR) uymalarına yardımcı olmak amacıyla, kardeş şirketlere yapılan bu tür varlık satışlarının kar olarak beyan edilmesine izin verdi.



Newcastle ayrıca şu anda büyük bir para cezası riskiyle karşı karşıya ve kulüp içinden kaynaklar, bu kurallara uymak zor olabileceğini kabul etti.



Avrupa futbolu yönetim organı UEFA, ilgili kulüplere yapılan oyuncu satışlarından elde edilen transfer gelirleri konusunda da çok daha sert bir tutum sergiliyor.



UEFA'nın futbol gelirleri kuralı, üç yıllık bir dönemde zararları 60 milyon euro ile sınırlıyor. Premier Lig'in zarar limiti ise 120 milyon ero ile daha esnek olarak belirlendi.



