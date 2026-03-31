31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-011'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-011'
31 Mart
İsveç-Polonya
0-011'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
0-012'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-011'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-09'
31 Mart
Slovakya-Romanya
1-011'
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo sakatlandı!

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo, Bursaspor karşısında sakatlandı.

31 Mart 2026 21:05
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, oyuncusu Nando De Colo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor mücadelesinde sakatlanan Nando De Colo hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"Nando De Colo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme Oyuncumuz Nando De Colo, takımımız Fenerbahçe Beko'nun 29 Mart tarihinde Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada sol kalf bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından kısmi yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nando De Colo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
