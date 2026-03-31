31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-190'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-187'
31 Mart
İsveç-Polonya
3-290'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
1-185'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-190'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-186'
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-090'
31 Mart
İspanya-Mısır
0-071'
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde farklı kazandı!

Türk Telekom, BKT EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL'yi 99-71 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

calendar 31 Mart 2026 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 23:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg takımını 99-71 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynan maçta, ilk çeyrek 32-13, devreyi 54-26 ve üçüncü çeyrek de 77-53 Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi.

Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Türk Telekom, karşılaşmayı 99-71 kazanarak rövanş maçı için finale giden yolda avantaj sağladı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Salon: Ekinox

Hakemler: Kristaps Konstantinovs (Letonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Cosea JL Bourg: Mcghee 11, Gach 15, Lindo 4, Kokila 10, Mokoka 16, Mitchell 6, Moulare 3, Kane, Mcdowell-White 6, Agee, Guedegbe

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 15, Simonovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston 11, Allman 19, Alexander 13, Usher 9, Smith 7, Berkan Durmaz

1. Periyot: 13-32

Devre: 26-54

3. Periyot: 53-77

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
