Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde farklı kazandı!

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg takımını 99-71 yendi ve seride 1-0 öne geçti.



Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynan maçta, ilk çeyrek 32-13, devreyi 54-26 ve üçüncü çeyrek de 77-53 Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi.



Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Türk Telekom, karşılaşmayı 99-71 kazanarak rövanş maçı için finale giden yolda avantaj sağladı.



Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.



Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.





Salon: Ekinox



Hakemler: Kristaps Konstantinovs (Letonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek)



Cosea JL Bourg: Mcghee 11, Gach 15, Lindo 4, Kokila 10, Mokoka 16, Mitchell 6, Moulare 3, Kane, Mcdowell-White 6, Agee, Guedegbe



Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 15, Simonovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston 11, Allman 19, Alexander 13, Usher 9, Smith 7, Berkan Durmaz



1. Periyot: 13-32



Devre: 26-54



3. Periyot: 53-77



