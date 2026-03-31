Karşıyaka'nın büyük hayaline geri sayım başladı

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Karşıyaka, 1998 yılından beri kurduğu stat hayalinde artık yeni ihale ve inşaat sürecinin başlamasını bekliyor.



Merhum Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın Karşıyaka İlçe Stadı için çizdirdiği stat, plaza ve marina projesinden bu yana yaklaşık 30 yıldır stadının hayalini kuran Kaf-Kaf, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol sonrası daha önce durdurulan inşaatın başlaması için geri sayıma geçti. İzmir'de yeni stat projesini ilk gündeme getiren kulüp olan, Karşıyaka'nın stadı sayesinde, "Ezeli rakiplere ikiz stat" fikriyle gündeme gelip TOKİ tarafından iki kez aynı tarihte ihaleye çıkan Göztepe Gürsel Aksel Stadı 6 yıl önce, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptırdığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı da 5 yıl önce tamamlanıp açılmasına rağmen stadına kavuşamayan yeşil-kırmızıların umutları son imzayla arttı. Eski Gençlik Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği müjdenin ardından inşaat projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen araziyle ilgili protokol yapıldı.



Daha önce TOKİ tarafından 2014 ve 2017 yıllarında yapılan ihaleleri, açılan davalar sonrası sürecin uzamasıyla iptal edilen, taraftarların Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını verdikleri Karşıyaka Stadı için ihale tarihi beklenmeye başladı. Bakanlıkla belediye arasında yapılan protokolün ardından geçen aylarda dosyayı yeniden eline alan projenin mimarı Bahadır Kul tarafından yapılacak son düzenlemeler sonrası Zübeyde Hanım Stadı için ihale süreci başlayacak. 2015 yılında yeni stat projesi kapsamında yıkılıp 10 yıldır bekleyen eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılacak stadı İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla 3 yıl içinde tamamlamayı planlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'nın stadı tamamladıktan sonra işletilmesi için tesisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredecek. 15 bin seyirci kapasitesi tesisin tüm gelir getirecek bölümlerinin kullanım hakkının Karşıyaka'ya verilmesi bekleniyor. Stadın kale arkası tribünleri koltuksuz olursa kapasitesi artacak.



ZÜBEYDE ANA'NIN ADI YAŞAYACAK



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı bütçesinde stat projesi için 212 milyon TL kaynak ayırmıştı. Belediye Meclisi, stadın adının taraftarların istediği gibi Atatürk'ün kabri Karşıyaka'da olan annesi Zübeyde Hanım olarak belirlenmesini kabul etmişti. Bu adımla Türkiye'de ilk kez bir stadyuma bir kadının ismi verilmiş olacak. Karşıyaka'da yeni stat için daha önce Çiğli ve Örnekköy'de belirlenen araziler gündeme gelmişti. Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı dosyasına da giren Örnekköy'deki 40 bin kişilik anfi stat projesi, şampiyona 1 oy farkla Fransa'ya kaptırılınca iptal edilmişti. 2012 yılında stadın kulübün kullanımındaki mevcut Karşıyaka İlçe Stadı'na yapılması için tekrar proje geliştiren Kaf-Kaf, 2014 ve 2017'de yapılan ihalelere dava açılınca stadına kavuşamadı. Karşıyaka'nın stat arazisi, ilk ihalenin ardından 2015'te eski stat ve tesisler yıkılıp zemin iyileştirme ve altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra 10 yıldır atıl kaldı.



TUGAY: TÜM İZMİRLİLER BEKLİYOR



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sadece Karşıyakalıların değil; spora gönül veren tüm İzmirlilerin özlemle beklediği Zübeyde Hanım Stadı'nın yapımı için bir eşiği daha aştık" dedi. Tugay, sosyal medya hesabında, "Uzun süredir yapılmayan stadın, İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmasının önünü açacak iş birliği protokolünü imzaladık. Sürece katkı koyan herkese İzmirliler adına teşekkür ediyorum. Stadımızı en kısa sürede tamamlamak için var gücümüzle çalışacak, Karşıyaka'mıza ve şehrimize yeni bir stat kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" mesajını paylaştı.



