Serdal Adalı'dan derbi öncesi büyük prim hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımı motive edecek önemli bir harekete imza attı.
Başkan Serdal Adalı ve ekibinin, derbiyi kazanmaları durumunda oyunculara yüksek bir prim vereceği öğrenildi.
Bu adımla futbolcuların motivasyonunun maksimum seviyeye çıkarılması hedefleniyor.
YÖNETİMDEN MADDİ TEŞVİK
Teknik ekibin saha stratejilerinin yanı sıra yönetimin sağladığı bu maddi teşvikin de derbiye olumlu etki yapması bekleniyor.
Beşiktaş'ta amaç, ezeli rakip karşısında alınacak galibiyetle hem taraftarları mutlu etmek hem de sezonun kritik virajlarından birini kayıpsız geçmek.
