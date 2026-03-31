Serdal Adalı'dan derbi öncesi büyük prim hamlesi!

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta yönetim, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Başkan Serdal Adalı derbi galibiyeti için yüksek prim belirledi.

calendar 31 Mart 2026 10:56
Fotoğraf: AA
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımı motive edecek önemli bir harekete imza attı.

Başkan Serdal Adalı ve ekibinin, derbiyi kazanmaları durumunda oyunculara yüksek bir prim vereceği öğrenildi.

Bu adımla futbolcuların motivasyonunun maksimum seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

YÖNETİMDEN MADDİ TEŞVİK

Teknik ekibin saha stratejilerinin yanı sıra yönetimin sağladığı bu maddi teşvikin de derbiye olumlu etki yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta amaç, ezeli rakip karşısında alınacak galibiyetle hem taraftarları mutlu etmek hem de sezonun kritik virajlarından birini kayıpsız geçmek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
