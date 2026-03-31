31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Marc Cucurella'dan Chelsea'ye transfer eleştirisi!

calendar 31 Mart 2026 12:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chelsea forması giyen Marc Cucurella, dikkat çeken açıklamalara imza attı. İspanyol futbolcu, Chelsea'nin sadece genç oyuncuları transfer etme politikasını eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e toplamda 8-2'lik skorla elenmelerini değerlendiren Cucurella, "Tecrübe eksiğimiz vardı. Oyuncularımızın çoğu, bu seviyede ilk kez oynuyordu ve bunun bedelini ödedik. Daha iyisini yapmalıydık. Soğukkanlılığımızı korusaydk, 5-2'den daha farklı bir skorla Londra'ya dönebilirdik ve her şey farklı olabilirdi." dedi.

Chelsea'nin sadece genç futbolcuları transfer etme politikasına değinen İspanyol futbolcu, "İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Temel atıldı. Ancak Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi gibi büyük kupalar için rekabet edebilmek için daha fazlasına ihtiyacımız var. Sadece genç oyuncuları transfer etmek, bu hedeflere ulaşmayı daha zor hale getirebilir. PSG karşısında daha önce benzer tecrübeleri yaşamış oyunculara ihtiyacımız vardı. Genç oyuncular gelecekte deneyim kazanmış olacak ancak bu ikisi arasında denge bulmak gerekiyor." diye konuştu.

Chelsea forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 27 yaşındaki Cucurella, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.