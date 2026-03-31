Jordan: 'Basketbolda mutlak bir GOAT yok'

NBA'in efsanevi ikonu Michael Jordan, basketbol tarihinin en iyisi (GOAT) tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Altı şampiyonluk ve beş MVP ödülüyle kariyerini zirvede tamamlayan Jordan, kimsenin "mutlak en iyi" olarak tanımlanamayacağını belirtti.



CBS News'e verdiği röportajda konuşan Jordan, "Bana göre GOAT diye bir şey yok. Oyuncular birbirlerinden öğrenir, oyunu ileri taşır. Birinin diğerinden daha iyi olduğunu söylemek doğru değil," ifadelerini kullandı.



Jordan, daha önce de benzer açıklamalarda bulunarak oyuna katkı sunmanın bireysel kıyaslamalardan daha önemli olduğunu vurgulamıştı. Efsane oyuncu, özellikle LeBron James ile sık sık karşılaştırılmaya devam ediyor.



