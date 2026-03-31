31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Jordan: "Basketbolda mutlak bir GOAT yok"

NBA'in efsanevi ikonu Michael Jordan, basketbol tarihinin en iyisi (GOAT) tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 31 Mart 2026 11:48 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 11:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Altı şampiyonluk ve beş MVP ödülüyle kariyerini zirvede tamamlayan Jordan, kimsenin "mutlak en iyi" olarak tanımlanamayacağını belirtti.

CBS News'e verdiği röportajda konuşan Jordan, "Bana göre GOAT diye bir şey yok. Oyuncular birbirlerinden öğrenir, oyunu ileri taşır. Birinin diğerinden daha iyi olduğunu söylemek doğru değil," ifadelerini kullandı.

Jordan, daha önce de benzer açıklamalarda bulunarak oyuna katkı sunmanın bireysel kıyaslamalardan daha önemli olduğunu vurgulamıştı. Efsane oyuncu, özellikle LeBron James ile sık sık karşılaştırılmaya devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
