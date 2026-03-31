31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Judoda 2026 hedefi 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2026'ya kadar 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmayı ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda 10 sporcu ile madalya kazanmayı hedeflediklerini açıkladı.

calendar 31 Mart 2026 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Judoda 2026 hedefi 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmak
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 50 bini aktif 200 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası için Trabzon'a gelen Huysuz, AA muhabirine, federasyon olarak hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.

Federasyon olarak her ilde aktif branşlar arasında yer aldıklarını ifade eden Huysuz, "50 bini aktif 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmaya çalışıyoruz. Yıl sonunda hedefimizi yakalayacağız." diye konuştu.

Huysuz, binlerce çocuğu judoya kazandırdıklarını belirterek, federasyon olarak ekonomilerinin büyük bir bölümünü altyapıya harcadıklarını vurguladı.

- "Devletimiz olimpiyatlar için bütün imkanlarını seferber etti"

Olimpiyatlar için hazırlanan sporcuların ocak ayından itibaren çeşitli ülkelerde kampa girdiklerini aktaran Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim en büyük hedefimiz, şu an ki çalışmalarımızın amacı 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Olimpik kadromuzda iyi bir havuzumuz var. Hedefimizde olimpiyatlara 10 sporcuyla katılabilmek var. Amaçlarımızdan biri de bu sefer madalya alabilmek. Çünkü alabilecek hem genç yeteneklerimiz hem de tecrübeli sporcularımız var. İyi de bir antrenör kadromuz var. Devletimiz olimpiyatlar için bütün imkanlarını seferber etti. Özellikle ocak ayından beri olimpik kadromuz İtalya, Japonya, Belçika kampları akabinde Slovenya, Özbekistan, Gürcistan ve Avusturya'ya gittiler."

Olimpik kadronun 16-19 Nisan'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağını anlatan Huysuz, "2028'e 10 sporcuyla katılıp orada uzun zamandır alamadığımız madalyayı alacağız. Çünkü judo olarak Tokyo ve Paris olimpiyatlarında 4 tane madalya maçı yaptık. dördünde de maalesef 5'inci olduk. İnşallah bu sefer başaracağız." diye konuştu.

Ailelerin çocuklarını judoya yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Huysuz, çocukların kolayca ulaşabileceği bölgelere spor salonları açarak onları judo ailesine kazandırmayı da hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
