31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Balıkesirspor garanti peşinde

Balıkesirspor, Ayvalıkgücü mağlubiyetine rağmen Denizli İdmanyurdu 1959 maçını kazanarak Play-Off'u matematiksel olarak garantilemeyi hedefliyor.

31 Mart 2026 13:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Balıkesir derbisinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a evinde 2-1 mağlup olan Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, bu hafta takipçileri Denizli İdmanyurdu 1959 maçında Play-Off'u matematiksel olarak garantilemek istediklerini söyledi.

Ligde normal sezonun son 3 maçı öncesinde alt sırasındaki Denizli İdmanyurdu ve Uşak Spor'un 6 puan önünde 51 puanla Play-Off potasında yer alan Bal-Kes'te Zafer Uysal, "Ayvalıkgücü önünde sınırlı kadro derinliğine sahip takımımıza cezalı ve sakat oyuncularımızın da eklenmesiyle oyun planlarımızda zorunlu değişikliğe gittik. Ancak bunu asla mazeret olarak sunmuyoruz" dedi.

"Play-Off'u garantileyecek önemli bir maçı evimizde kazanmamız gerekiyordu" diyen tecrübeli teknik adam, "İyi bir takım olan Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında üstünlük kurmaya çalıştık, pozisyonlar bulduk ama skoru lehimize çeviremedik. Sahada ortaya koyulan mücadele nedeniyle tüm oyuncularımı kutluyorum ve onlara sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Denizli İdmanyurdu maçında elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Alacağımız galibiyetle Play-Off'u matematiksel olarak garantilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynamasına rağmen 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamamışt

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
