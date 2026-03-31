Balıkesirspor garanti peşinde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Balıkesir derbisinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a evinde 2-1 mağlup olan Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, bu hafta takipçileri Denizli İdmanyurdu 1959 maçında Play-Off'u matematiksel olarak garantilemek istediklerini söyledi.



Ligde normal sezonun son 3 maçı öncesinde alt sırasındaki Denizli İdmanyurdu ve Uşak Spor'un 6 puan önünde 51 puanla Play-Off potasında yer alan Bal-Kes'te Zafer Uysal, "Ayvalıkgücü önünde sınırlı kadro derinliğine sahip takımımıza cezalı ve sakat oyuncularımızın da eklenmesiyle oyun planlarımızda zorunlu değişikliğe gittik. Ancak bunu asla mazeret olarak sunmuyoruz" dedi.



"Play-Off'u garantileyecek önemli bir maçı evimizde kazanmamız gerekiyordu" diyen tecrübeli teknik adam, "İyi bir takım olan Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında üstünlük kurmaya çalıştık, pozisyonlar bulduk ama skoru lehimize çeviremedik. Sahada ortaya koyulan mücadele nedeniyle tüm oyuncularımı kutluyorum ve onlara sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Denizli İdmanyurdu maçında elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Alacağımız galibiyetle Play-Off'u matematiksel olarak garantilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Balıkesirspor geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynamasına rağmen 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamamışt



