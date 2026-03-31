Dünya Kupası Kıtalararası Play-Off finalleri başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off final karşılaşmaları 1 Nisan Çarşamba günü yapılacak.



2026 FIFA Dünya Kupası'na kıtalar arası play-off etabından iki takım katılma hakkı elde edecek.



Meksika'da yapılacak maçlarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika ile karşılaşacak, Irak ise Bolivya karşısında Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.



ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.



Final maçlarının programı şöyle:



00.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Jamaika



06.00 Irak-Bolivya



