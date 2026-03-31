31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Göztepe geri sayıma geçti

Göztepe, eksiklerini büyük ölçüde tamamlayarak Gençlerbirliği maçıyla başlayacak zorlu fikstürde Avrupa hedefi için kritik bir sürece giriyor.

31 Mart 2026 13:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de uzun bir aranın ardından 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak Göztepe'de tüm oyuncuların form tutması teknik ekibi rahatlattı.

Sakatlıklarını atlatan sağ kanat Arda Okan Kurtalan ve orta saha Efkan Bekiroğlu'nun da hazır hale geldiği sarı-kırmızılılarda kaptan İsmail Köybaşı dışında eksik kalmadı. Gençlerbirliği deplasmanının ardından çarşamba günü evinde Galatasaray ardından hafta sonu yine iç sahada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Göztepe, Avrupa yolunda 9 günde adeta kader sınavları verecek.

Bir maçı eksik şekilde 43 puanla 6'ncı basamakta yer alan Göz-Göz, 6 maçlık kazanamama serisini de bitirmeye çalışacak.

Son olarak 31 Ocak tarihinde Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Göztepe, Konyaspor (D), Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor'la berabere kalıp Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'e yenildi. Göztepe bu sezon deplasmanlarda ise iyi bir grafik ortaya koydu. Dış sahada 13 müsabakaya çıkan Göztepe 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 19 puan topladı. Göztepe, Gençlerbirliği ile Ankara'da Süper Lig'de son olarak 2021-2022 sezonunda karşılaştı ve maçı 5-3 kaybetti. 1'inci ligde ise 2023-2024 sezonunda Gençlerbirliği'ne konuk olan Göztepe karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı da Göztepe 1-0 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
