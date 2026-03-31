31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Doc Rivers, 2026 Hall of Fame sınıfına giriyor

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers'ın, 2026 Hall of Fame sınıfına seçilmesi bekleniyor.

31 Mart 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
The Dallas Morning News'ten Brad Townsend'in haberine göre resmi açıklama 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Kuzey Amerika komitesi finalisti olan Rivers, 27 sezonluk koçluk kariyerinde 1191 galibiyet – 861 mağlubiyetlik (.580) derece elde ederek NBA tarihinin en çok kazanan altıncı koçu konumunda bulunuyor.

Takımları 21 kez play-off'a kalan Rivers, 2008 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşarken, 2010'da da NBA Finalleri'ne yükselmişti.

2013-2023 yılları arasında özellikle Los Angeles Clippers ve Philadelphia 76ers ile normal sezonda istikrarlı sonuçlar elde etmesine rağmen, bu süreçte konferans finaline ulaşamaması eleştiri konusu oldu.

Rivers'ın play-off kariyer derecesi 104 galibiyet – 102 mağlubiyet olarak kaydedildi.

Milwaukee Bucks, cumartesi günü play-off yarışının dışında kalarak 2016'dan bu yana süren serisini sona erdirdi.

Illinois doğumlu Rivers, oyunculuk kariyerinde de 13 sezon NBA'de forma giymiş ve 1988'de Atlanta Hawks ile All-Star seçilmişti.

Öte yandan haberde, eski Mavericks koçu Dick Motta'nın bu yıl Hall of Fame'e seçilmeyeceği de belirtildi. 935 galibiyetle NBA tarihinin en çok kazanan 14. koçu olan Motta, daha önce üç kez finalist olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
