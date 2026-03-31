Doc Rivers, 2026 Hall of Fame sınıfına giriyor

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers'ın, 2026 Hall of Fame sınıfına seçilmesi bekleniyor.



The Dallas Morning News'ten Brad Townsend'in haberine göre resmi açıklama 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



Kuzey Amerika komitesi finalisti olan Rivers, 27 sezonluk koçluk kariyerinde 1191 galibiyet – 861 mağlubiyetlik (.580) derece elde ederek NBA tarihinin en çok kazanan altıncı koçu konumunda bulunuyor.



Takımları 21 kez play-off'a kalan Rivers, 2008 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşarken, 2010'da da NBA Finalleri'ne yükselmişti.



2013-2023 yılları arasında özellikle Los Angeles Clippers ve Philadelphia 76ers ile normal sezonda istikrarlı sonuçlar elde etmesine rağmen, bu süreçte konferans finaline ulaşamaması eleştiri konusu oldu.



Rivers'ın play-off kariyer derecesi 104 galibiyet – 102 mağlubiyet olarak kaydedildi.



Milwaukee Bucks, cumartesi günü play-off yarışının dışında kalarak 2016'dan bu yana süren serisini sona erdirdi.



Illinois doğumlu Rivers, oyunculuk kariyerinde de 13 sezon NBA'de forma giymiş ve 1988'de Atlanta Hawks ile All-Star seçilmişti.



Öte yandan haberde, eski Mavericks koçu Dick Motta'nın bu yıl Hall of Fame'e seçilmeyeceği de belirtildi. 935 galibiyetle NBA tarihinin en çok kazanan 14. koçu olan Motta, daha önce üç kez finalist olmuştu.



