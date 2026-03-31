Altınordu'da Hamza tam isabet oldu!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattından kurtulan Altınordu'da ara transfer döneminde Karşıyaka'dan kadroya dahil edilen santrfor Hamza Küçükköylü,
nokta atışı transfer olduğunu gösterdi. Kırmızı-lacivertli kulüple 6 Şubat'ta sözleşme imzalayan 29 yaşındaki forvet, 8 Şubat'ta 1-1 sona eren MKE Ankaragücü maçında oyuna ikinci yarıda girdi.
Hamza, daha sonra oynanan 7 müsabakada ilk 11'de yer alarak takımın vazgeçilmezi oldu.
Deplasmanda 1-1 biten Beyoğlu Yeni Çarşı maçında ilk golünü kaydeden deneyimli golcü, iç sahada 5-1 kazandıkları Karaman FK randevusunda da rakip fileleri sarstı. Hamza, son olarak 1-0 kazandıkları zorlu Muğlaspor deplasmanında Ege'ye asist yaparak takımına katkı sağladı.
