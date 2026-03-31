31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Fethiyespor Karafırtınalar'la çıkışa geçti

Fethiyespor, Sait Karafırtınalar yönetiminde son 10 maçta yalnızca bir yenilgi alarak çıkış yakaladı ancak Play-Off hedefini son 4 haftada gerçekleştiremedi.

31 Mart 2026 12:45 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 12:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde lider Bursaspor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, deneyimli teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çıkışa geçti.

Ligin 14'üncü haftasında Selahaddin Dinçel'in yerine göreve gelen Karafırtınalar son 10 maçında yalnızca bir yenilgi gördü.

Fethiyespor, Sait Karafırtınalar yönetiminde oynadığı son 10 maçta sadece Menemen FK'ya kaybederken, 2'si hükmen olmak üzere 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fethiyespor, son haftalarda çıkışa geçse de bitime 4 maç kala Play-Off hayallerini gerçekleştiremedi. Lacivert-beyazlılar, Kahramanmaraş İstiklalspor (D), Gebzespor, Muşspor ve Mardin 1969 Spor (D) maçlarıyla 2025-2026 sezonunu tamamlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
