Sergen Yalçın'ın Kadıköy'de en çok güvendiği 3 isim!

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tüm hızyla devam ediyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, milli takıma gitmeyen oyuncularını tesislerde bir araya getirerek özel bir antrenman programı uyguladı.
Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte öğrencilerini yoğun fiziksel yüklemelerle çalıştırarak tempoyu üst seviyeye çıkardı. Milli oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte antrenmanlar tamamen taktik ağırlıklı olacak. Yalçın'ın Kadıköy'deki planında ise özellikle güven duyduğu üç isim öne çıkıyor.
LİDERLER KİLİT ÖNEME SAHİP
Savunmada EmmanuelAgbadou, orta sahada Orkun Kökçü ve hücumda Hyeon-gyu Oh, takımın liderliğini üstlenecek. Bu üç oyuncunun performansı derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek. Orkun, sezonun ikinci yarısında attığı gollerle fark yaratırken, Hyeon-gyu Oh da Abraham'ın ardından forvette Beşiktaş'a nefes aldırdı. Agbadou ise savunmadaki sorunların büyük ölçüde çözülmesini sağladı.
DURAN TOP ÇALIŞMALARI
Sergen Yalçın, derbide sahaya yüksek tempo ve hücum isteğiyle çıkmayı planlıyor ve taraftarına galibiyet yaşatmayı hedefliyor. Milli takımdaki oyuncuların durumu teknik ekip tarafından yakından izleniyor. Antrenman yükleri, sakatlık riskleri ve hazır olma durumları detaylı şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca Sergen Yalçın, duran toplar konusunda da oyunculara özel çalışmalar yaptırıyor.
