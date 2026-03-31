Sergen Yalçın'ın Kadıköy'de en çok güvendiği 3 isim!

Sergen Yalçın, derbide Beşiktaş'ın skorunu belirleyecek liderler olarak Emmanuel Agbadou, Orkun Kökçü ve Hyeon-gyu Oh'a güveniyor.

calendar 31 Mart 2026 10:03 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 10:07
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tüm hızyla devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, milli takıma gitmeyen oyuncularını tesislerde bir araya getirerek özel bir antrenman programı uyguladı.

Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte öğrencilerini yoğun fiziksel yüklemelerle çalıştırarak tempoyu üst seviyeye çıkardı. Milli oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte antrenmanlar tamamen taktik ağırlıklı olacak. Yalçın'ın Kadıköy'deki planında ise özellikle güven duyduğu üç isim öne çıkıyor.

LİDERLER KİLİT ÖNEME SAHİP

Savunmada EmmanuelAgbadou, orta sahada Orkun Kökçü ve hücumda Hyeon-gyu Oh, takımın liderliğini üstlenecek. Bu üç oyuncunun performansı derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek. Orkun, sezonun ikinci yarısında attığı gollerle fark yaratırken, Hyeon-gyu Oh da Abraham'ın ardından forvette Beşiktaş'a nefes aldırdı. Agbadou ise savunmadaki sorunların büyük ölçüde çözülmesini sağladı.

DURAN TOP ÇALIŞMALARI

Sergen Yalçın, derbide sahaya yüksek tempo ve hücum isteğiyle çıkmayı planlıyor ve taraftarına galibiyet yaşatmayı hedefliyor. Milli takımdaki oyuncuların durumu teknik ekip tarafından yakından izleniyor. Antrenman yükleri, sakatlık riskleri ve hazır olma durumları detaylı şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca Sergen Yalçın, duran toplar konusunda da oyunculara özel çalışmalar yaptırıyor. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
