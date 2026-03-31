Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'ye talipler var! İşte peşindeki takımlar

'nin sezon başında kadrosuna kattığı

, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.



Avrupa'dan çok sayıda kulübün peşinde olduğu Dorgeles Nene için Fenerbahçe'nin istediği bonservis netlik kazandı.



Başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulüp, Malili oyuncuyu yakından takip ediyor.



Rusya'dan da bazı kulüplerin oyuncuyu izlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 18 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan aldığı genç futbolcu için yönetimin beklentisi ise 25 milyon euro bandında.

Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta forma şansı buldu. Malili kanat oyuncusu bu süreçte 10 gol ve 9 asist üretti.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.





Dorgeles NeneNene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro seviyesindeki maaşı, potansiyeline göre düşük bulunurken bu durum taliplerin sayısını artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.23 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürmesi halinde fiyatının yükseleceği düşünülüyor.