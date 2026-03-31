Bosna Hersek - İtalya öncesi casus krizi!

Dünya Kupası play-off finalinde bugün (Salı) Zenica'da oynanacak Bosna Hersek - İtalya maçı öncesi casus krizi patladı.



VİDEOYA ALDI



Bosnalı Klix.ba ve İtalyan SportsMediaset'in aktardığı bilgilere göre göre Avrupa Birliği askeri kılığına girmiş İtalyan bir casus, Edin Dzeko ve arkadaşlarının çalışma yaptığı sırada Bosna Hersek'in antrenmanını videoya aldı.



YASAKLANDI!



Bosna teknik heyeti, üzerinde İtalya arması basılı askeri bir mont giyen ve vücuduna yapışık şekilde tuttuğu cep telefonuyla yasaklı bölgeden taktik çalışmalarını kaydeden bir adamın yakalandığını açıkladı.



Askerin, tesislerin hemen bitişiğindeki EUFOR (Avrupa Birliği Barış Gücü) üssünde görevli bir İtalyan asker olduğu iddia edildi.



ŞİKAYET EDECEKLER



Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NSBiH), yaşanan bu skandalın ardından EUFOR misyonuna resmi bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Bosna cephesi, stratejilerinin Gattuso yönetimindeki İtalya milli takımına sızdırılmasından endişe ediyor.



"ASKERİMİZ BİR FUTBOLSEVER"



Öte yandan İtalyan savunma kaynaklarından gelen açıklamalarda ise söz konusu kişinin bir casus olmaktan ziyade 'futbolsever bir asker' olduğu savunuldu. "Üssün hemen yanındaki sahada dünya yıldızlarını görünce kişisel merakıyla izlemiş ve kısa bir görüntü almıştır. Durumun İtalya Milli Takımı ile hiçbir bağlantısı yoktur" ifadeleri kullanıldı.



