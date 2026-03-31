Bosna Hersek - İtalya öncesi casus krizi!

Zenica'da oynanacak ve Dünya Kupası'na gidecek takımı belirleyecek Bosna Hersek-İtalya maçı öncesi 'casus krizi' patlak verdi.

calendar 31 Mart 2026 10:24
Haber: Sporx.com dış haberler
Bosna Hersek - İtalya öncesi casus krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya Kupası play-off finalinde bugün (Salı) Zenica'da oynanacak Bosna Hersek - İtalya maçı öncesi casus krizi patladı.

VİDEOYA ALDI

Bosnalı Klix.ba ve İtalyan SportsMediaset'in aktardığı bilgilere göre göre Avrupa Birliği askeri kılığına girmiş İtalyan bir casus, Edin Dzeko ve arkadaşlarının çalışma yaptığı sırada Bosna Hersek'in antrenmanını videoya aldı.

YASAKLANDI!

Bosna teknik heyeti, üzerinde İtalya arması basılı askeri bir mont giyen ve vücuduna yapışık şekilde tuttuğu cep telefonuyla yasaklı bölgeden taktik çalışmalarını kaydeden bir adamın yakalandığını açıkladı.

Askerin, tesislerin hemen bitişiğindeki EUFOR (Avrupa Birliği Barış Gücü) üssünde görevli bir İtalyan asker olduğu iddia edildi.

ŞİKAYET EDECEKLER

Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NSBiH), yaşanan bu skandalın ardından EUFOR misyonuna resmi bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Bosna cephesi, stratejilerinin Gattuso yönetimindeki İtalya milli takımına sızdırılmasından endişe ediyor.

"ASKERİMİZ BİR FUTBOLSEVER"

Öte yandan İtalyan savunma kaynaklarından gelen açıklamalarda ise söz konusu kişinin bir casus olmaktan ziyade 'futbolsever bir asker' olduğu savunuldu. "Üssün hemen yanındaki sahada dünya yıldızlarını görünce kişisel merakıyla izlemiş ve kısa bir görüntü almıştır. Durumun İtalya Milli Takımı ile hiçbir bağlantısı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.