31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Manchester United'da Maguire'ye yeni sözleşme!

Manchester United, İngiliz savunma oyuncusu Harry Maguire ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayabilir.

calendar 31 Mart 2026 12:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Maguire'ye yeni sözleşme!
Manchester United'ın 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Manchester United, kontratı sezon sonunda bitecek İngiliz stoperi ile yeni sözleşme imzalamayı düşünüyor.

ESPN'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi ve Maguire'nin temsilcileri arasında görüşmeler yapıldığı ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Manchester United'ın, Maguire ile tek seferlik bir sözleşme uzatma yapacağı ve Maguire'nin 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının beklendiği yazıldı.

2019 yılından bu yana Manchester United forması giyen Harry Maguire, İngiliz ekibinde 266 maça çıktı ve 17 gol, 9 asist ile skor katkısı da sağladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
