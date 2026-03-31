Ernest Muçi için Galatasaray alarmı!

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavi için Trabzon'a dönen Ernest Muçi'yi, Galatasaray maçına yetiştirmek için kollar sıvandı.
Bordo-mavili kulübün sağlık heyeti, sağ arka adalesinde sorun olan ve kas seviyesinde ödem bulunan oyuncu bir süre dinlendikten sonra kontrolünü yapacak.
Ernest Muçi, 4 Nisan'daki mücadeleye hazır hale getirilmeye çalışılacak.
Trabzonspor'da bu sezon 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Ernest Muçi, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.
