Ernest Muçi için Galatasaray alarmı!

Trabzonspor'un sağlık heyeti, Ernest Muçi'yi Galatasaray maçına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.

calendar 31 Mart 2026 09:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavi için Trabzon'a dönen Ernest Muçi'yi, Galatasaray maçına yetiştirmek için kollar sıvandı.

Bordo-mavili kulübün sağlık heyeti, sağ arka adalesinde sorun olan ve kas seviyesinde ödem bulunan oyuncu bir süre dinlendikten sonra kontrolünü yapacak.

Ernest Muçi, 4 Nisan'daki mücadeleye hazır hale getirilmeye çalışılacak.

Trabzonspor'da bu sezon 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Ernest Muçi, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
