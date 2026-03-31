Beşiktaş'tan lider stoper hamlesi: Lukas Klostermann

Emmanuel Agbadou'nun yanına 'lider' stoper arayan Beşiktaş'ın Leipzig'in savunmacısı Lukas Klostermann'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

calendar 31 Mart 2026 08:08
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan lider stoper hamlesi: Lukas Klostermann
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Emmanuel Agbadou'nun yanına savunmada liderlik yapabilecek bir isim arayışını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı yönetim, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun bir çalışma içinde.

HEDEFTEKİ İSİM LUKAS KLOSTERMANN

Teknik ekip, Fildişi Sahilli oyuncunun sol stoperde görev alabileceği konusunda hemfikir olurken, takviye planı sağ stoper pozisyonuna yönlendirildi. Bu doğrultuda hazırlanan listede öne çıkan isimlerden biri Almanya Bundesliga'dan geldi. Leipzig forması giyen deneyimli savunmacı Lukas Klostermann, kulübün radarına girdi.

AYRILIĞI DÜŞÜNÜYOR

Bild gazetesinin haberine göre, 2014 yılından bu yana Leipzig'de forma giyen ve kulübün en uzun süre görev yapan oyuncularından biri olan Klostermann, sezon sonunda takımdan ayrılmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.

29 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşına rağmen düzenli forma şansı bulamaması, bu kararın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARINI ARAŞTIRIYOR

Beşiktaş yönetiminin de tecrübeli oyuncunun transfer şartlarını araştırdığı ifade ediliyor.

KARİYERİNDE KIRMIZI KARTI YOK

Futbola Bochum altyapısında başlayan Klostermann, 2014 yazında yaklaşık 1 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu. Alman savunmacı, 12 yıllık süreçte 332 maçta görev alırken 15 gol atıp 12 asist yaptı ve toplamda 27 gole katkı sağladı. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmemiş olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

4 AYDIR FORMAYA HASRET

Almanya Milli Takımı formasını 22 kez giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon ise yeterince süre alamadı. Son olarak 28 Kasım 2025'te Borussia Mönchengladbach karşısında sahaya çıkan Klostermann, yaklaşık dört aydır forma giyemedi. Bu süreçte Almanya Kupası'nda ise sadece iki maçta toplam 71 dakika sahada kalabildi. 

