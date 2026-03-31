Trabzonspor, Oğuz Aydın'dan vazgeçmiyor

Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için yeni bir teklif yapacak.

calendar 31 Mart 2026 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile aynı puanda olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste sonrası harekete geçen yönetim, yabıncı futbolcuların yanı sıra yerli operasyonuna da başladı. Direkt ilk 11'de forma giyebilecek Türk isimleri kadroya katmak isteyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat Oğuz Aydın'ı yeniden radarına olmuş durumda.

Trabzonspor, ara transfer döneminde Oğuz ile anlaşmış ama Fenerbahçe bırakmamıştı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Son gün Oğuz transferi olmadı. Oyuncuyla anlaştık ama kulübü vermedi" demişti.

Trabzonspor, Oğuz için yaz döneminde yeniden harekete geçecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta süre bulan 25 yaşındaki Oğuz Aydın, 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.