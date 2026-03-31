Trabzonspor, Oğuz Aydın'dan vazgeçmiyor

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile aynı puanda olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste sonrası harekete geçen yönetim, yabıncı futbolcuların yanı sıra yerli operasyonuna da başladı. Direkt ilk 11'de forma giyebilecek Türk isimleri kadroya katmak isteyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat Oğuz Aydın'ı yeniden radarına olmuş durumda.
Trabzonspor, ara transfer döneminde Oğuz ile anlaşmış ama Fenerbahçe bırakmamıştı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Son gün Oğuz transferi olmadı. Oyuncuyla anlaştık ama kulübü vermedi" demişti.
Trabzonspor, Oğuz için yaz döneminde yeniden harekete geçecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta süre bulan 25 yaşındaki Oğuz Aydın, 3 asist yaptı.
