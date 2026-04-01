İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve fikstürümüz

A Milli Takımımız, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdırdı.2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerimiz ise ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya oldu.A Milli Takımımız, ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak. Ardından 20 Haziran'da Paraguay ile San Francisco'da yer alan Levi's Stadyumu'nda, gruptaki son maçımızı ise ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda 26 Haziran'da karşılaşacağız.