31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve fikstürümüz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 yenen Türkiye, Dünya Kupası'na katılmayı başardı.

calendar 31 Mart 2026 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takımımız, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdırdı.

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerimiz ise ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya oldu.

A Milli Takımımız, ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak. Ardından 20 Haziran'da Paraguay ile San Francisco'da yer alan Levi's Stadyumu'nda, gruptaki son maçımızı ise ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda 26 Haziran'da karşılaşacağız.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
