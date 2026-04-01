Barış Alper Yılmaz'dan duygusal mesaj: 'Babam artık izleyeceksin!'

A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti almasının ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.
"İLK MAÇTAN BERİ HAK ETTİK"
Tarihi başarıyla ilgili açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, "İlk maçtan beri bunu hak ettik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok teşekkür ederiz. Hocamız çok iyi bir hoca, gerekli taktikleri veriyor." dedi.
"ÜÇ GÜN ÖNCE BABAMLA KONUŞTUK..."
Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "En büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'na gitmekti. Üç gün önce babamla konuştuk; "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?" dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum..." ifadelerini kullandı.
