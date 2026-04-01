31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Barış Alper Yılmaz'dan duygusal mesaj: "Babam artık izleyeceksin!"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti almasının ardından Barış Alper Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.

calendar 01 Nisan 2026 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



"İLK MAÇTAN BERİ HAK ETTİK"

Tarihi başarıyla ilgili açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, "İlk maçtan beri bunu hak ettik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok teşekkür ederiz. Hocamız çok iyi bir hoca, gerekli taktikleri veriyor." dedi.

"ÜÇ GÜN ÖNCE BABAMLA KONUŞTUK..." 

Açıklamalarına devam eden Barış Alper Yılmaz "En büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'na gitmekti. Üç gün önce babamla konuştuk; "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?" dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum..." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.