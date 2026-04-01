İtalya'ya Bosna-Hersek tokadı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off final maçında Bosna-Hersek ile İtalya karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Bosna-Hersek kazandı.İtalya, 15. dakikada Moise Kean'in golüyle öne geçti. Ancak Alessandro Bastoni'nin 41. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle İtalya 10 kişi kaldı.İtalya kalesini adeta abluka altına alan Bosna Hersek, 79. dakikada Haris Tabakovic'in golüyle eşitliği sağladı.120 dakika sonucunda eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.Bosna'da Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic ve Bajraktarevic penaltıları gole çevirdi.İtalya'da sadece Tonali ağları havalandırırken, Esposito ve Cristante penaltı vuruşlarından faydalanamadı.Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.2006'nın şampiyonu İtalya ise üst üste 3. kez Dünya Kupası'ndan uzakta kaldı.