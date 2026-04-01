31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

İtalya'ya Bosna-Hersek tokadı!

Bosna-Hersek, İtalya'yı Zenica'da penaltılar sonucunda mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

01 Nisan 2026 00:41 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026 00:43
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off final maçında Bosna-Hersek ile İtalya karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Bosna-Hersek kazandı.

İtalya, 15. dakikada Moise Kean'in golüyle öne geçti. Ancak Alessandro Bastoni'nin 41. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle İtalya 10 kişi kaldı.

İtalya kalesini adeta abluka altına alan Bosna Hersek, 79. dakikada Haris Tabakovic'in golüyle eşitliği sağladı.

120 dakika sonucunda eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Bosna'da Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic ve Bajraktarevic penaltıları gole çevirdi.

İtalya'da sadece Tonali ağları havalandırırken, Esposito ve Cristante penaltı vuruşlarından faydalanamadı.

BOSNA, İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

İTALYA ÜST ÜSTE 3. KEZ KATILAMIYOR

2006'nın şampiyonu İtalya ise üst üste 3. kez Dünya Kupası'ndan uzakta kaldı.

