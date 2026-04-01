31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

İrfan Can Kahveci: "Bizim gibi takım çok az!"

Milli yıldızımız İrfan Can Kahveci, Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na gittiğimiz mücadelenin ardından açıklama yaptı.

calendar 01 Nisan 2026 01:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Can Kahveci, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımız, "Çoğumuzun çocukluk hayali... Ben 2002'de 7 yaşında televizyondan izledim. Hayatımın en mutlu günlerinden biri. Çok mutluyuz. " dedi.

İrfan Can, "Dünya Kupası hepimizin hayali ama maç maç gitmemiz lazım. Daha yolun yarısındayız. Bu takım çok kaliteli, dünyadaki her takımla yarışabiliriz. Böyle iki veya üç takım vardır. Emin adımlarla maç maç gidelim." ifadelerini kullandı.

Arda "İlhan Mansız'ın attığı altın gol, çalımı... Akıllarından çıkmadı. Onun da numarası 17'ydi. İnşallah bana da nasip olur Dünya Kupası'nda. Onları da yanımızda görmek isteriz, tecrübelerini dinlemek isteriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
