Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 sene sonra Dünya Kupası'nda!

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu finalinde Kongo Demoktratik Cumhuriyeti ile Jamaika milli takımları karşı karşıya geldi.



Meksika'nın Zapopan kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçı Kongo Demoktratik Cumhuriyeti uzatmalarda 1-0 kazandı.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne galibiyeti getiren golü 100. dakikada Axel Tuanzebe kaydetti.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1974'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.









