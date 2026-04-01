31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-2
01 Nisan
Arjantin-Zambia
4-087'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
1-059'
01 Nisan
Meksika-Belçika
1-020'

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 sene sonra Dünya Kupası'nda!

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu finalinde Kongo Demoktratik Cumhuriyeti, uzatmalarda giden karşılaşmada Jamaika'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı.

calendar 01 Nisan 2026 02:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu finalinde Kongo Demoktratik Cumhuriyeti ile Jamaika milli takımları karşı karşıya geldi. 

Meksika'nın Zapopan kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçı Kongo Demoktratik Cumhuriyeti uzatmalarda 1-0 kazandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne  galibiyeti getiren golü 100. dakikada Axel Tuanzebe kaydetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1974'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
