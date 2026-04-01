31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-142'
01 Nisan
Arjantin-Zambia
1-013'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Salih Özcan: "İnanılmaz bir mutluluk"

A Milli Takım'da Salih Özcan, Kosova maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

calendar 01 Nisan 2026 02:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, Kosova galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. 

"İNANILMAZ BİR MUTLULUK"

Dünya Kupası bileti alınmasının ardından büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Salih Özcan, "Çok mutluyuz. Valla inanılmaz. Şimdi eğlenmeye gidiyoruz. 24 yıl sonra geldi. Biz kendimize güveniyoruz. Yetenekli bir takımımız var. O yüzden hiç sıkıntı yok. İnşallah Dünya Kupası'nda da böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
