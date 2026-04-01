Salih Özcan: 'İnanılmaz bir mutluluk'

A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, Kosova galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



"İNANILMAZ BİR MUTLULUK"



Dünya Kupası bileti alınmasının ardından büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Salih Özcan, "Çok mutluyuz. Valla inanılmaz. Şimdi eğlenmeye gidiyoruz. 24 yıl sonra geldi. Biz kendimize güveniyoruz. Yetenekli bir takımımız var. O yüzden hiç sıkıntı yok. İnşallah Dünya Kupası'nda da böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.







