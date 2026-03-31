31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-190'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-187'
31 Mart
İsveç-Polonya
3-290'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
1-185'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-190'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-186'
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-090'
31 Mart
İspanya-Mısır
0-071'
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

8 kişi kaldık; 3-0 kaybettik!

Ümit Milli Takımımız, 8 kişi kaldığı maçta Hırvatistan'a 3-0 yenildi ve grup liderliğini kaybetti.

31 Mart 2026 22:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 6. hafta maçında U21 Milli Takımımız, Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi Hırvatistan 3-0'lık skorla kazandı. 

Milli Takımımız, 35. dakikada Demir Ege'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu pozisyon itiraz ederken ayağı kayan ve kafasını çarptığı için hastaneye kaldırılan U21 Teknik Direktörümüz Egemen Korkmaz'ın durumu nedeniyle mücadeleye ara verildi.

35.⁠ ⁠dakikadan devam eden maçta Hırvatistan, 45. dakikada Fabijan Krivak'ın golüyle öne geçti. Hırvatlar, 53. dakikada Adriano Jagusic ile farkı artırdı.

U21 Milli Takımımız, 73. dakikada Semih Kılıçsoy ve 74. dakikada Cihan Çanak'ın kırmızı kart görmesiyle 8 kişi kaldı.

Hırvatlar, 90. dakikada Branimir Mlacic'in golüyle skoru belirledi.

Bu sonuçla 11 puanda kaldık. 1 maçı eksik Hırvatistan ise puanını 13'e yükselterek liderliğe yükseldi.

Ümit Millilerimiz, bir sonraki maçını Macaristan ile içeride oynayacak. Hırvatlar ise Litvanya deplasmanına gidecek.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
