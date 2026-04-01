31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Kerem Aktürkoğlu: "Milletimize armağan olsun!"

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Kosova maçı sonrası konuştu.

calendar 01 Nisan 2026 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu: 'Milletimize armağan olsun!'
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Kosova maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"24 SENE SONRA BAŞARDIK"

Dünya Kupası özlemine son verdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN" 

Takım içindeki uyuma dikkat çeken milli futbolcu, "Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun." dedi.

"HEPİMİZİN HAYALİYDİ"

Dünya Kupası'nın her futbolcunun hayali olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
