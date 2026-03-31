31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
1-190'
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-188'
31 Mart
İsveç-Polonya
3-290'
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
1-186'
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-190'
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-187'
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-072'
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Marko Barac: "İkinci maçta farklı seviyede olacağız"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Marko Barac, Beşiktaş GAİN maçı sonrası konuştu.

31 Mart 2026 22:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Maça iyi başladıklarını belirten Barac, "Savunmada gayet iyiydik. Hücumda da doğru çözümleri bularak skor ürettik. Rakibin önemli oyuncularını durdurmayı başardık. İkinci çeyrekte top kayıpları geldi ve bu noktadan itibaren maçın kontrolünü kaybettik. Özellikle ikinci yarıda rakibimizin bulduğu 8 üçlük var. Birebir oyunlarda da üstünlük sağladılar. Biraz enerjimiz düştü. İlk maçı geride bıraktık. İkinci maç farklı olacak. Bu maçı sakince analiz edip ikinci maçta olmamız gereken seviyede olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
