31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
21:45
31 Mart
Kosova-Türkiye
21:45
31 Mart
İsveç-Polonya
21:45
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
21:45
31 Mart
İngiltere-Japonya
21:45
31 Mart
Hollanda-Ekvador
21:45
31 Mart
Slovakya-Romanya
21:45
31 Mart
İspanya-Mısır
22:00
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni başarısı için ödüllendirildi

Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olarak ödüllendirildi.

calendar 31 Mart 2026 19:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinden "Ocean's Seven"ı (Okyanus Yedilisi) tamamlayan Bengisu Avcı, İrlanda Uzun Mesafe Yüzme Birliği tarafından ödül aldı.

İrlanda'nın Killaloe kasabasında düzenlenen törende ödülü alan Bengisu Avcı, bu başarısıyla dünya yüzme tarihine geçti.

Okyanus Yedilisi serisindeki ilk geçişini 2018 yılında Manş Denizi'nde gerçekleştiren Avcı, 2022'de Catalina Kanalı, 2023'te Cebelitarık Boğazı, 2024'te Cook Boğazı ve Molokai Kanalı, 2025'te ise Kuzey Kanalı ve Tsugaru Boğazı'nı da başarıyla geçti.

Milli sporcu ayrıca, bu parkuru geçen 71. kadın yüzücü olarak sertifika almaya hak kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
