Camavinga'dan Vinicius sözleri: 'Yanlış anlaşılıyor!'

Eduardo Camavinga, ABD'de Fransa Milli Takımı'nın antrenman kampında ESPN'e açıklamalarda bulundu. Real Madrid'in orta saha oyuncusu, takımın form durumu, teknik ekipteki rol dağılımı ve Vinicius Junior hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ARBELOA, ANCELOTTI İLE AYNI RUHA SAHİP"
Camavinga, teknik ekipte yer alan Alvaro Arbeloa hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Genç oyuncu, "Arbeloa, Carlo Ancelotti ile aynı ruha sahip. Bize büyük bir özgürlük tanıyor ve oyuncularla sürekli iletişim halinde. Bazen antrenmandan հետո hediyelerle geliyor; donutlar, kurabiyeler, Oreo'lar… Oyuncuları mutlu etmek zorundasınız. Mutlu olduğunuzda ayaklarınız istediğini yapar." dedi.
"VINICIUS YANLIŞ ANLAŞILIYOR"
Brezilyalı yıldız Vinicius Junior hakkında da konuşan Camavinga, takım arkadaşının karakterine dikkat çekti.
"İnsanlar bunun farkında değil. O çok iyi bir insan ve çok duygusal. İnsanlar onun bağırdığını görüp sorunlu olduğunu düşünüyor ama onu tanımıyorlar." ifadelerini kullandı.
Vinicius'un genç oyuncularla ilişkisine de değinen Fransız futbolcu, "Her zaman genç oyunculara yardım eder. Yeni bir oyuncu geldiğinde ona ilk yaklaşan odur. Avrupa'da gol kutlamalarını anlamıyorlar. Brezilya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bu normal. Bu futbol, bu bir oyun." şeklinde konuştu.
"SEZONA YAVAŞ BAŞLADIK AMA İYİLEŞİYORUZ"
Real Madrid'in sezon performansını da değerlendiren Camavinga, takımın başlangıçta zorlandığını ancak toparlandığını söyledi:
"Biraz yavaş başladık ama şimdi iyileşiyoruz. Biz Toni Kroos, Luka Modric veya Casemiro gibi değiliz. Daha fazla gücümüz ve hızımız var. Futbol da değişti."
Kadrodaki değişime de dikkat çeken genç yıldız, "Birçok oyuncu ayrıldı, yenileri geldi. Yeni bir takım kurmamız gerekiyor." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FARKLIYIZ"
Şampiyonlar Ligi performansına da değinen Camavinga, takımın Avrupa'da farklı bir kimliğe büründüğünü vurguladı:
"Şampiyonlar Ligi'nde neden daha iyiyiz bilmiyorum. Müziği duyuyoruz ve bir şeyler değişiyor. Birlikte savunma yapabileceğimizi ve ardından rakibi bitirmek için atağa çıkabileceğimizi Manchester City maçında anladık."
"YA O YA BEN…"
Saha içindeki rekabetçi yapısını da açık sözlülükle dile getiren Camavinga, "İkili mücadele esnasında rakibi 'öldürmem' gerekiyorsa öldürürüm. Ya o ya ben…" ifadelerini kullandı.
"REAL MADRID'DE BASKI NORMAL"
Real Madrid'deki beklentilere de değinen Fransız oyuncu, "Burada her şeyi kazanmak zorundasın. Bu en azından olması gereken. Baskı hissetmediğim zamanlar bana garip geliyor." dedi.
Takım içindeki atmosfer hakkında da konuşan Camavinga, "Takım ruhu iyi. Genç bir takımız ve birbirimizi kolayca anlıyoruz. Moral yüksek olduğunda sahada her şey daha kolay oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.
