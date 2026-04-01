31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-141'
01 Nisan
Arjantin-Zambia
1-012'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Altay Bayındır: "Sonuna kadar savaşacağız!"

A Milli Takım'ın kalecilerinden Altay Bayındır, Kosova maçı sonrası konuştu.

calendar 01 Nisan 2026 01:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
"UZUN BİR ARANIN ARDINDAN DÜNYA KUPASI'NDAYIZ"

Dünya Kupası bileti alınmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Altay Bayındır, "Çok uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda olacağız. İnşallah orada da ülkemizi sevince boğarız, mutluluklarımızı katlarız." ifadelerini kullandı. 

"HER MAÇ ZOR OLACAK"

Turnuvanın zorluğuna dikkat çeken milli kaleci, "Dünya Kupası'nda her maç zor olacak. Rakipleri analiz ederek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Hedeflerinin en büyük başarıyı elde etmek olduğunu vurgulayan Altay Bayındır, "Ülkemiz için, arma için, forma için sonuna kadar savaşacağız. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'nı almak. İnşallah başarırız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

