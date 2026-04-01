31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
0-2
01 Nisan
Arjantin-Zambia
4-087'
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
1-059'
01 Nisan
Meksika-Belçika
1-020'

Abdülkerim Bardakcı: "Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yokmuş"

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Kosova maçı sonrası konuştu.

01 Nisan 2026 03:11
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı: 'Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yokmuş'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, "Dün gece biz oteldeyken yapılanlar… Ben bugün bir şey daha anladım. Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yokmuş. Onu görmüş olduk. Çok mutluyuz. İnşallah orada da çok güzel işler yapacağız" dedi.

"TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA BİR DOSTU YOKMUŞ"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'na katılmayı sonuna kadar hak ettiklerini ifade eden Abdülkerim Bardakcı, dün gece rakip takım taraftarlarının havai fişek atıp gürültü çıkararak takımı rahatsız etmeye çalışmasına ilişkin de konuştu. Bardakcı, "Çok mutluyum. Bunu sonuna kadar hak ettik. Mükemmel bir ekibimiz var. Tamamen aile gibi olduk. Ayırt edemiyorum. Çok şükür mutluyuz. Ama bir konudan daha bahsetmek istiyorum, içimde kalmasın. Dün gece biz oteldeyken yapılanlar… Ben bugün bir şey daha anladım. Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yokmuş. Onu görmüş olduk. Çok mutluyuz. İnşallah orada da çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nın ıslıklanması hakkında yorumlarda bulunan 31 yaşındaki tecrübeli stoper, "İstiklal Marşı okunurken ıslıklanması hiç hoş olmadı. Sonuçta bizim kardeş ülkemiz. Ama biz mutluyuz. Bunlar bizi ayrı motive ediyor" dedi.

'BU EKİPLE ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ İŞ YOK'

Dünya Kupası'nda da çok güzel işler yapacaklarına inandıklarını belirten Abdülkerim Bardakcı, "Bu ekiple üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok. İnşallah orada da çok güzel işler yapacağız. Tek odağımız Dünya Kupası'na gidebilmekti. Şu an daha rahatız. Daha güvenliyiz. İnşallah orada çok güzel işler yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.