31 Mart
Çek Cumhuriyeti-Danimarka
5-3
31 Mart
Kosova-Türkiye
0-1
31 Mart
İsveç-Polonya
3-2
31 Mart
Bosna Hersek-İtalya
5-2
31 Mart
İngiltere-Japonya
0-1
31 Mart
Hollanda-Ekvador
1-1
31 Mart
Slovakya-Romanya
2-0
31 Mart
İspanya-Mısır
0-0
01 Nisan
ABD-Portekiz
03:00
01 Nisan
Arjantin-Zambia
03:15
01 Nisan
Brezilya-Hırvatistan
04:00
01 Nisan
Meksika-Belçika
05:00

Arda Güler: "Allah bize nasip etti!"

Milli yıldızımız Arda Güler, Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na gittiğimiz mücadelenin ardından açıklama yaptı.

01 Nisan 2026 01:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Genç yıldızımız, "Hasretimizi bitirdik, güzel ülkemize armağan olsun. Belki iyi futbol oynamadık ama oyunun gerekliliklerini yaptık. Çok mutluyuz. Milli Takım ile güzel şeyler yaşamak hepimizin hayali. Bugün de benim için çok özel bir gün. Saha kenarında oyundan çıktıktan sonra heyecanı hissettik. Çok mutluyuz." dedi.

Arda, "2002 Dünya Kupası'nı izlediğimizde tüyler diken diken oluyor. Aynı şans bize de nasip oldu. İnşallah aynı şeyleri, daha güzellerini Allah, bize de yazdırmayı nasip eder." ifadelerini kullandı.

Arda "Dünya Kupası'nda kimseyi küçümsemeden, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
