Galatasaray'da aranan adam Osimhen!

Galatasaray'da yokluğu büyük sorun olan Victor Osimhen'in 18 Ocak tarihinde geri dönmesi bekleniyor.

12 Ocak 2026 08:45
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da aranan adam Osimhen!
Galatasaray, başta Süper Kupa finali olmak üzere en büyük sıkıntıyı forvette çekiyor.

Mauro Icardi'nin hem kilo fazlası hem yeni sözleşme imzalamadığı için moralsiz olması takımdaki performansını da düşürdü. Afrika Kupası'na giden Victor Osimhen'in yokluğu şimdi daha çok aranıyor.

AFRİKA KUPASI'NDA YARI FİNAL

27 yaşındaki oyuncu, Afrika Kupası'nda çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle parladı. Nijerya'yı attığı gollerle Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale taşıdı.


DÖNÜŞ TARİHİ

Nijerya yarı finalde 14 Ocak'ta Fas ile oynayacak. Kaybederse üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, kazanırsa final maçı 18 Ocak'ta oynanacak. Osimhen'in dönüşü en erken 18 Ocak'ta olacak. Taraftar, Osimhen'in dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 12 kez ağları havalandırdı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
