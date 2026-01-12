12 Ocak
DeMar DeRozan, NBA'de 26 bin sayı barajını aşmasını değerlendirdi

Veteran yıldız DeMar DeRozan, Sacramento Kings'in Houston Rockets'ı 111-98'lik skorla farklı mağlup ettiği karşılaşmada NBA kariyerinde 26.000 sayı barajını aşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan DeRozan, bu tarihi başarıya ikinci çeyreğin 9:24 kala anında attığı fadeaway jumper ile ulaştı. Golden 1 Center'daki anonsörün DeRozan'ın 26 bin sayıya ulaştığını duyurmasının ardından, Kings taraftarları yıldız oyuncuyu ayakta alkışladı.

Bu başarıyla DeRozan, NBA tarihinde 26.000 kariyer sayısına ulaşan 23. oyuncu oldu.


Maçın ardından konuşan tecrübeli oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yani, her şeyden önce bir galibiyet almak her zaman tatmin edici. Sayı atmak ve diğer bireysel şeyler ise sanırım ancak her şey sona erdiğinde, geriye dönüp baktığınızda gerçekten anlam kazanıyor. Ne kadar daha oynayacağımı bilmiyorum ama kariyerimin sonunda dönüp baktığımda yaptıklarımı daha iyi hissedeceğim."

"Ama açıkçası böyle bir anın içinde bunu tam olarak hissedemiyorsunuz."

DeRozan şu anda NBA tüm zamanlar sayı listesinde 26. sırada yer alıyor ve 26.071 sayıyla Hall of Fame üyesi Kevin Garnett'ı kısa süre içinde geçmesi bekleniyor.

Sacramento, Houston karşısındaki galibiyetin ardından bir sonraki maçında Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.