Veteran yıldız DeMar DeRozan, Sacramento Kings'in Houston Rockets'ı 111-98'lik skorla farklı mağlup ettiği karşılaşmada NBA kariyerinde 26.000 sayı barajını aşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan DeRozan, bu tarihi başarıya ikinci çeyreğin 9:24 kala anında attığı fadeaway jumper ile ulaştı. Golden 1 Center'daki anonsörün DeRozan'ın 26 bin sayıya ulaştığını duyurmasının ardından, Kings taraftarları yıldız oyuncuyu ayakta alkışladı.Bu başarıyla DeRozan, NBA tarihinde 26.000 kariyer sayısına ulaşan 23. oyuncu oldu.Maçın ardından konuşan tecrübeli oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:DeRozan şu anda NBA tüm zamanlar sayı listesinde 26. sırada yer alıyor ve 26.071 sayıyla Hall of Fame üyesi Kevin Garnett'ı kısa süre içinde geçmesi bekleniyor.Sacramento, Houston karşısındaki galibiyetin ardından bir sonraki maçında Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.